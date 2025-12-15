La legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Diana Jácome, presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la imprescriptibilidad de delitos de terrorismo, su financiación y la delincuencia organizada, este lunes 15 de diciembre de 2025.

Más noticias:

La reforma para la imprescriptibilidad de delitos como terrorismo y delincuencia organizada, presentada por ADN

ADN propone la incorporación de la imprescriptibilidad de delitos como terrorismo y delincuencia organizada.

Con esta propuesta, se busca que el Estado mantenga indefinidamente la facultad de investigar, juzgar y sancionar este tipo de infracciones.

El proyecto plantea incluir, a continuación del numeral 4 del artículo 16 del Coip, un inciso que establezca que también serán imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos de terrorismo y su financiación.

Le puede interesar: Bancada de ADN propone enmienda a la Constitución de Ecuador sobre privados de libertad

Además, los de delincuencia organizada cuando tengan como propósito cometer tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, o lavado de activos.

Marco normativo vigente

Actualmente, el artículo 16 del Coip dispone que son imprescriptibles las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, acciones legales por daños ambientales.

También los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, tanto en la acción como en la pena.

Más noticias: ADN denuncia al jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González

Impactos en la política criminal y los derechos

Según Jácome, la reforma tendría impactos determinantes en la política criminal y en la protección de derechos fundamentales, al permitir investigaciones más completas, reducir las oportunidades para que líderes y miembros de organizaciones criminales evadan la justicia por el paso del tiempo y reforzar la capacidad sancionadora del Estado frente a delitos que socavan su institucionalidad.

Señaló que la propuesta no responde a un partido político ni a una ideología, sino a la necesidad de atender las demandas de la ciudadanía por un país más seguro, en el que el Estado ejerza de manera efectiva su acción sancionatoria frente a las organizaciones criminales.

#COIPSinImpunidad | @dianajacome presentó una propuesta de reformas al art. 16, número 4 del #COIP, para que los delitos de terrorismo, su financiamiento y la delincuencia organizada vinculada a secuestro, sicariato, trata, narcotráfico, minería ilegal o tráfico de armas no… pic.twitter.com/q2tqy1qXxQ — Bancada ADN (@BancadaADN) December 15, 2025

Informe externo: ADN