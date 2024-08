El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), expulsó a una asambleísta de sus filas, este 14 de agosto de 2024.

La bancada de gobierno se quedaría con 35 votos seguros, tras esta salida.

ADN llegó con 14 asambleístas, antes de la instalación de la Asamblea logró la adhesión de 11 más y hasta junio sumaba un total de 36.

Aunque el movimiento oficialista tenía una bancada en constante crecimiento, este martes expulsó a María Fernanda Araujo, asambleísta por Chimborazo.

En las últimas horas, Araujo ha hablado de una “falta de ética” y “corrupción” en el Gobierno de Daniel Noboa y ha mencionado a varios funcionarios.

La asambleísta mencionó al gobernador de Chimborazo, Guido Puyol y habló de cacicazgos en su provincia.

Dijo que, en su anterior cargo, como Director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue objeto de varias denuncias ciudadanas por supuestos actos de corrupción.

Araujo también anunció que investigará la conducta de Mishel Mancheno, secretaria general Jurídica de la Presidencia.

Según la legisladora, Mancheno ha sido señalada por actos que carecen de ética e integridad, supuestas prácticas de nepotismo al incluir a familiares en cargos estatales.

Hoy, denuncié la corrupción y falta de ética. No importa si me expulsan del "#NuevoEcuador"😅, yo me debo a #Chimborazo❤️💙 y al 🇪🇨.



¡Gracias por confiar en mí! #ChimborazoSinCorrupción pic.twitter.com/8b5Pz4r4tT