Catedráticos comenzarán con la elaboración de las preguntas escritas y orales para los exámenes que deberán rendir 163 postulantes a la Renovación Parcial del CNE.

Más noticias

Catedráticos prepararán preguntas para el concurso de renovación de vocales del CNE

Siete catedráticos elaborarán el banco de preguntas y los casos prácticos para los exámenes escrito y oral del concurso de Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE)

El grupo académico lo conforman expertos en cinco áreas:

Derecho Electoral

Ciencias Políticas

Manejo de Datos Estadísticos

Derechos Humanos

Derecho Administrativo.

Según detalló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), entidad a cargo del concurso, los profesionales trabajarán entre el lunes 8 y viernes 12 de septiembre de 2025.

Se reunirán en el renovado Centro de Integración Ciudadana, ubicado en el sector de Santa Prisca, en el centro norte de Quito.

“Su trabajo se realizará bajo estrictas medidas de seguridad tecnológicas, vigilancia de una auditoría externa y el acompañamiento permanente de la Policía Nacional“, detalló el Cpccs en un comunicado.

Sistema Scoda se instaló en el Centro de Integración Ciudadana

El viernes 5 de septiembre, los técnicos informáticos de la entidad instalaron el Sistema de Concursos de Oposición para Designación de Autoridades (Scoda), con el fin de garantizar la seguridad del proceso.

El procedimiento fue supervisado por Ximena Guerrón, especialista externa en seguridad informática.

La profesional verificó que, tanto el servidor central, como los equipos informáticos, se encontraran sin información previa.

163 postulantes al CNE rendirán exámenes

El informe de la Comisión Ciudadana de Selección del Cpccs concluyó que para el proceso de Renovación Parcial del CNE, 163 postulantes superaron la etapa de admisibilidad.

Los ciudadanos ya fueron notificados y se preparan para rendir el examen escrito de conocimientos a partir del lunes 15 de septiembre, a las 10:00.

Luego de tres días destinados para calificaciones y recalificaciones, el proceso continuará con el examen práctico.

El CPCCS avanza en la preparación de los exámenes del Concurso de Renovación Parcial del CNE.



Vía @tvc pic.twitter.com/U2Iz8vpIFE — Participa Ecuador (@CpccsEc) September 7, 2025

Renovación de vocales del CNE

El Cpccs está a cargo del proceso de renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral.

Según el Código de Democracia, los vocales del CNE ocupan su cargo por seis años; pero debe renovarse a dos de ellos por sorteo cada tres años.

Los cinco vocales actuales cumplieron con su periodo en noviembre de 2024, sin embargo, retrasos legales en el proceso de renovación parcial obligó a que se les extienda una prórroga en sus funciones.

En este 2025, los plazos fijados no se han cumplido; al contrario, se han extendido en múltiples ocasiones.

Te recomendamos