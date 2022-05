Federación de Abogados de Ecuador pide destitución de autoridades de la Judicatura

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador pide la destitución de las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) por supuesto incumplimiento de funciones. Foto: Karina Sotalín / EL COMERCIO.

Karina Sotalín (I)

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) planteó este viernes, 27 de mayo del 2022, sus propuestas para reestructurar el sistema judicial. Se solicita destituir a las actuales autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) por supuesto incumplimiento de funciones.

Manuel Guartán, presidente de la Fenade, dijo que no pretenden protagonizar una injerencia, sino que piden que “se respete el ordenamiento constitucional y jurídico” del país.

En ese marco, detalló que plantean la reestructuración integral del sistema de justicia, “empezando por la remoción de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. Para lo cual solicitamos a la Asamblea Nacional proceda con el enjuiciamiento político y destitución por el manifiesto incumplimiento de funciones”.

Añadió que el Legislativo debe dictar la legislación correspondiente “que le entregue la autonomía administrativa y financiera” a la Fiscalía General del Estado, para que optimice su funcionamiento.

Otros pedidos a esta institución son que se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial para que “garantice el ejercicio profesional de los abogados”. Que se reforme la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, que delimite el ámbito de competencia de los Defensores Públicos y de la Red de Complementaria de la Defensoría.

Por otro lado, la Fenade solicita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que integre legalmente “sin dilatorias” a los miembros de la Judicatura.

Además, solicitan al presidente Guillermo Lasso que “respete la independencia judicial” y asigne a la Función Judicial el presupuesto para incrementar personal y modernizar su sistema de funcionamiento.

Estos planteamientos son respaldados por Yolanda Yupangui, presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. También es vocal suplente de Maribel Barreno en el Consejo de la Judicatura.

Suspensión de Saquicela

“Mi responsabilidad es reemplazar a Barreno, siempre que me han convocado”, sostuvo Yupangui al referirse a los hechos del 20 de mayo del 2022. Ese día el Pleno de la Judicatura, con tres miembros, resolvió suspender por 90 días a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Yupangui fue convocada ese mismo día y sesionó junto al titular Fausto Murillo y al vocal Juan José Morillo. Ella votó en contra, confirmó que el antecedente fue la denuncia por presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia. Denuncia relacionada por supuesto retardo en el trámite de la extradición del expresidente Rafael Correa.

“No hubo consideraciones porque se sometió a conocimiento la resolución. El voto fue a favor o en contra. El reglamento lo prohíbe, no había la posibilidad de abstenerse. Fue prácticamente directo a la votación”, reveló la suplente de Barreno.

“Siempre he buscado el equilibrio y la investigación. Nunca he sentenciado sin haber leído todo el proceso. El que se hable de situaciones oscuras, me gustaría que me lo prueben”, respondió a las críticas por dar cuórum el 20 de mayo.

Temor por asesinato

El presidente del Colegio de Abogados de Manabí, Adolfo Castro, anunció que el jueves 2 de junio se harán plantones en las Fiscalías de Manabí. Esto como medida para solicitar seguridad para los operadores de justifica tras el asesinato de Luz Marina Delgado, Fiscal de Manta. El hecho ocurrió el 25 de mayo.

“Hemos recibido llamadas de afiliados que quieren renunciar a su cargo de Fiscales y Jueces, que ahora no sienten respaldo ni de la Fiscalía ni de la Judicatura. Por eso pedimos al Gobierno nacional que implemente la seguridad para que la justicia en Manabí no pare y sucumba ante la delincuencia”, exigió Castro.