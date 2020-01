Por primera vez un ministro japonés pedirá licencia por paternidad

LEA TAMBIÉN

El ministro japonés de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, benjamín del gobierno, informó de su intención de tomar dos semanas de licencia por paternidad, un hecho inédito en el país asiático.

Ningún ministro en funciones había formulado hasta ahora una demanda de este tipo. Cabe destacar que en general los ministros en Japón son personas de una cierta edad.



Shinjiro Koizumi, de 38 años y cuyo primer hijo nacerá dentro poco, quiere ser un modelo para los otros países, suspendiendo tanto como sea posible su trabajo durante dos semanas, repartidas en tres meses tras el nacimiento.



“Quiero tomar en total dos semanas, más allá de las obligaciones importantes”, declaró el hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, cuyos actos y gestos son observados con lupa por los medios locales, ya que se trata de una estrella en ascenso en la política japonesa.



Koizumi explicó que no se tomará las dos semanas consecutivas, que trabajará desde casa y que hará jornadas más cortas para totalizar una quincena de días de licencia consagrados a su hijo.



En los papeles, la ley japonesa es más bien generosa en términos de licencias por maternidad y paternidad: autoriza tanto a la madre como al padre a hacer una pausa que puede ir hasta el año si no hay lugar disponiblle en ninguna guardería.



Sin embargo, y a raíz de fuerte prejuicios hacia los hombres en el hogar en Japón, solo el 6% de los padres toman licencia por paternidad, contra 80% de las madres en la población activa.