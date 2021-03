Policías y militares controlaron la seguridad en el reinicio de las visitas en la cárcel de Ambato

Tras permanecer suspendidas las visitas a los centros carcelarios, luego de los amotinamientos ocurridos en varias cárceles del país y que dejaron 79 presos asesinados, estas se reiniciaron ayer, 11 de marzo del 2021, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ambato.

Decenas de personas llegaron al recinto carcelario, ubicado al oriente de la capital de Tungurahua. El personal de la Policía Nacional y del Ejército con personal montado en caballo y a pie reforzó las seguridades en la parte exterior de la cárcel.



La medida fue adoptada por las autoridades de la provincia, luego que el viernes 26 de febrero del 2021, 39 reos de Guayaquil fueron trasladados hasta Ambato. Ellos permanecen en uno de los pabellones de este centro penitenciario donde al momento están recluidos 871 personas.



“Vengo a verle a mi esposo que está detenido hace 2 años, no he sabido nada de él desde que se suspendieron las visitas por los amotinamientos, espero no le pase nada con la llegada de los nuevos presos”, dijo Enriqueta Q, de 39 años, que llegó de Salcedo.

Los militares se movilizaban en un camión de la entidad y a pie. Raúl Álvarez, responsable de la patrulla de la Brigada Blindada Galápagos que vigilaba el lugar, aseguró que al menos 20 miembros de la institución apoyan a la Policía Nacional en el control de las seguridades en todo el perímetro de la cárcel. “Hoy se habilitaron las visitas y por eso estamos en el control que es parte de la planificación que nos dispone la Brigada. Cumplimos con operaciones tipo móviles para atender cualquier problema como manifestación o disturbios”, dijo el oficial.



A la par, la gobernadora de Tungurahua, Gabriela Rodríguez, afirmó que el personal del Ejército también efectúa el control más minucioso de armas y explosivos en el perímetro del CRS. “Los controles son permanentes desde los problemas que se suscitaron en las cáceles y más aún con la llegada de 39 detenidos”.