Policías heridos y agredidos durante el paro recibieron homenaje del Presidente Lenín Moreno

El Presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en el salón de banquetes del Palacio de Carondelet a un grupo de policías que resultó afectado durante los 11 días que duró el paro nacional, del 3 al 13 de octubre del 2019.

Este miércoles, 23 de octubre del 2019, el Jefe de Estado agradeció el trabajo efectuado por los uniformados, quienes fueron retenidos o sufrieron agresiones durante las manifestaciones.



La Secretaría General de Comunicación permitió el acceso al encuentro solo a fotógrafos y camarógrafos. En la cita, los gendarmes recibieron un reconocimiento del Ejecutivo por “defender la democracia”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recordó que fueron días complicados, que también dejaron lecciones aprendidas a la institución.



Romo sostuvo que la intención del Gobierno fue reconocer el valor humano de los Policías. “Fueron días muy duros, las personas que están aquí fueron secuestradas, golpeadas, heridas. Sufrieron un ataque que no se justifica, cuando lo que hacían es su trabajo y defender la institucionalidad y la democracia”, sostuvo la ministra de Estado.



Entre los asistentes estuvo el coronel Cristian Rueda, quien fue uno de los diez policías retenidos durante una concentración de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), efectuada en el Agora de la Casa de la Cultura, el 10 de octubre pasado.



"Cumplíamos con nuestro deber. Fuimos retenidos con golpes e insultos, pero siempre bajo la convicción de velar por la seguridad de todos", aseguró, con un semblante distinto al que proyectó el día en que fue retenido por los indígenas.



Johanna Mina, cabo primero de Policía, recordó que el 12 de octubre pasado más de 50 uniformados fueron agredidos en el sector de Calderón, al norte de Quito. "Me rompieron la cabeza, pero eso me dio fuerzas para seguir luchando por devolverle la paz a mi Ecuador", indicó la Policía.



Este homenaje se efectuó, a pocos días de que inicien su tarea dos misiones de organismos internacionales, que indagarán en el accionar del Gobierno y de la fuerza pública durante las manifestaciones.



La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reunirán con los diferentes actores de la sociedad, para constatar la forma en la que procedió el Gobierno en los 11 días que duró el paro.