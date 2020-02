Policías de Haití atacan un cuartel del ejército y matan a dos soldados

LEA TAMBIÉN

Dos soldados murieron y doce resultaron heridos cuando policías descontentos con sus condiciones laborales asaltaron el domingo 23 de febrero del 2020 un cuartel militar en un enfrentamiento que llevó a cancelar el carnaval, dijo el gobierno.

En un comunicado, el gobierno afirmó “que el terror reina en algunas arterias del área metropolitana de Puerto Príncipe”.



Para evitar “un baño de sangre...se decidió cancelar el carnaval” que estaba programado para el martes 25 de febrero, dice el comunicado.



Medios de prensa dijeron que seis personas resultaron heridas en un ataque en Puerto Príncipe atribuido por el gobierno a personas armadas y enmascaradas.



“Estamos bajo asalto. Estamos bajo fuego de todo tipo de armas, rifles automáticos, cócteles molotov, gases lacrimógenos”, dijo más temprano Jodel Lessage, general de las Fuerzas Armadas. “Debido a que somos atacados, ha habido respuestas”, agregó.

Lessage no pudo especificar la cantidad de soldados que había en el cuartel general del ejército, ubicado cerca de la Place du Champ de Mars, a pocos metros del Palacio Nacional.



La situación permanecía tensa el domingo por la noche.



Desde hace varios meses, la policía ha estado exigiendo mejores condiciones de trabajo y, en particular, el derecho a formar un sindicato que garantice la transparencia en las negociaciones con su jerarquía.



La semana pasada, algunos de ellos manifestaron en las calles, bloqueando carreteras y quemaron vehículos.



El presidente Jovenel Moïse anunció una serie de medidas para tratar de detener la crisis, incluida la creación de un fondo de ayuda para los policías muertos en el ejercicio de sus funciones y un fondo para cubrir seguros.



Desde principios de año, Haití ha visto un aumento en los secuestros por rescate, que se suman a las luchas entre bandas armadas que regularmente bloquean el tráfico en las carreteras principales del país.



Además, todavía no se ha encontrado una solución a la crisis política que ha paralizado al país durante más de un año, que se suma a una profunda crisis económica.