Los policías españoles, hartos de los disturbios vandálicos tras encarcelamiento de rapero

Sindicatos policiales españoles mostraron hartazgo e indignación por los graves disturbios nocturnos que se suceden desde hace días en el centro de la ciudad española de Barcelona (noreste) al término de manifestaciones contra el encarcelamiento de un rapero condenado por enaltecimientos del terrorismo.

Son organizaciones de policías nacionales, regionales, locales y de miembros de la Guardia Civil, muy irritados después de que unos exaltados quemaran el sábado un vehículo de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro, que pudo salir, uno de los incidentes más violentos desde que comenzaron los disturbios.



Los violentos lanzaron todo tipo de objetos contra una comisaría de la Guardia Urbana y quemaron una furgoneta del cuerpo aparcada enfrente. También se saquearon tiendas y se atacaron varias entidades bancarias, con destrozos innumerables en varias calles.



Las organizaciones de agentes apoyaron tanto a la Policía regional de Cataluña (Mossos dEsquadra), que detuvo a un presunto responsable de la quema del vehículo policial, como a la Guardia Urbana de Barcelona.



En Twitter, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) indicó que estas manifestaciones, que pretenden reivindicar la libertad de expresión, son "vandalismo puro y duro".



La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) condenó también en redes sociales "los puros ataques y asaltos a la policía".



"No estáis solos, contad con nuestro apoyo", resaltó ErNE, sindicato de la Policía regional del País Vasco (norte).



El sindicato policial Sapol se personará como acusación judicial contra los responsables del incendio de la furgoneta de la Guardia Urbana.



"Mientras los políticos se esconden, nosotros haremos lo necesario para que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables", escribió SAPOL en las redes sociales en alusión a autoridades que no apoyan claramente a las fuerzas de seguridad y los partidos que las cuestionan abiertamente.



Patronales empresariales catalanas y asociaciones de comerciantes exigieron este lunes 1 de marzo del 2021 al Gobierno regional de Cataluña en funciones, formado por dos partidos independentistas, y a los Ayuntamientos que pongan fin a la violencia.



140 detenidos



Las fuerzas del orden detuvieron a 14 personas en los disturbios del sábado 27 de febrero y a cerca de 140 desde que comenzaron las protestas en varias noches de altercados en Cataluña desde el martes 16 de febrero, cuando el cantante Pablo Hasél fue detenido y encarcelado.



Fue condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30 000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado español.



La Audiencia Nacional desestimó en días pasados el último recurso de Hasél para evitar su ingreso en prisión. El tribunal argumentó que suspender la ejecución de la condena sería "totalmente carente de justificación" y "absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes", teniendo en cuenta su "historial delictivo".



Entre otras sentencias, el rapero había sido condenado anteriormente (2014) a dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda, aunque la Audiencia Nacional decidió en 2019 dejarla en suspenso.

Recientemente, se confirmó otra condena de dos años y medio de cárcel por amenazar a un testigo de un juicio.