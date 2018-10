Policías retiran pancartas 'antifascistas' de universidades brasileñas

LEA TAMBIÉN

Agentes policiales realizaron operaciones en decenas de universidades públicas brasileñas para exigir el retiro de pancartas “antifascistas” y la anulación de conferencias sobre la democracia, por considerarlas propaganda electoral ilegal contra el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, favorito en las presidenciales del domingo 28 de octubre.

Los procedimientos fueron ordenados por tribunales electorales, provocando protestas de estudiantes y profesores y denuncias de “censura”. Según la prensa, hubo en los últimos días por lo menos 35 intervenciones.



La propia presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Weber, recordó este viernes, 26 de octubre del 2018, en un comunicado que la legislación que veda la propaganda electoral en universidades públicas y privadas “no alcanza, evidentemente, a la libertad de manifestación y de expresión”.



Weber agregó que los tribunales “tomarán todas las medidas pertinentes (...) para esclarecer las circunstancias e inhibir eventuales excesos en el ejercicio del poder de la policía electoral en el ámbito de las universidades”.



En la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense (UFF) , en el estado de Río de Janeiro, se retiró de la fachada una banderola con la inscripción “Derecho UFF Antifascista”.



Una magistrada del Tribunal Regional Electoral de Rio justificó la medida alegando que la banderola contenía “propaganda electoral negativa contra el candidato a la Presidencia de la República Jair Bolsonaro”.



Los estudiantes colgaron poco después otra banderola en el mismo lugar, con la inscripción: “Censurado”.



Los agentes se apersonaron igualmente en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) para pedir el retiro de dos banderolas, una de ellas de homenaje a la concejal y activista negra Marielle Franco, asesinada en marzo pasado, pero no pudieron cumplir su cometido por carecer de mandato judicial.



En la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRS, sur) se anuló una conferencia “contra el fascismo, por la democracia”.



En Paraiba (nordeste) se señalaron tres intervenciones policiales en instituciones universitarias.



Varias marchas estudiantiles denunciaron el viernes esas operaciones, criticadas igualmente por académicos, jueces y magistrados.



El candidato presidencial Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT) , se solidarizó con los estudiantes. “De nada sirve intimidar a las universidades, invadir los campus universitarios. La educación no será silenciada”, tuiteó Haddad.