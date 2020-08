Un jefe policial de Florida prohíbe a sus agentes usar tapabocas

LEA TAMBIÉN

Un jefe policial de Florida ordenó a sus agentes que no lleven tapabocas y prohibió su uso en el interior de su comisaría, en momentos en que el estado del sureste de Estados Unidos registra números récord de muertos por la pandemia.

El sheriff Billy Woods del condado de Marion, en el centro de Florida, prohibió el uso de tapabocas a través de un correo electrónico que envió el martes a su personal y que fue divulgado por el diario local Ocala Star Banner.



“Cuando estén en servicio/trabajando como mi empleado y representando a mi oficina, no llevarán máscaras” , dice el correo.



Estableció algunas excepciones para los oficiales que trabajan en prisiones, escuelas, hospitales o cercanos a casos sospechosos de tener el virus.



Añadió que, debido a la animosidad contra las fuerzas policiales por las protestas raciales que abundan en todo el país, tampoco permitirá que los visitantes de su oficina lleven tapabocas, a fin de que puedan ser identificados debidamente.



Florida, donde el uso de mascarilla no es obligatorio, sino recomendado, es un punto caliente de la pandemia. El martes se registró un récord de 276 muertos y este miércoles fueron 212.



En total, han fallecido 8,765 personas y más de 550.901 se han contagiado de coronavirus, en una población de 21 millones.



Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) , así como la mayor parte de la comunidad médica y científica, recomiendan el uso de mascarillas para evitar la propagación de la pandemia.



El sheriff Woods escribió en Facebook que él y otros comisarios del país hablaron por teléfono con el presidente Donald Trump. Bajo esta entrada, decenas de usuarios comentaron sobre la prohibición de usar máscaras con coloridos epítetos contra Woods.



“Una cosa es no requerir el uso de tapabocas, pero ¿prohibirlo explícitamente? Eso es toda una nueva clase de estupidez”, dice uno de ellos.



Más de un tercio (29%) de los 355.000 habitantes del condado de Marion tienen más de 65 años, la población más vulnerable al coronavirus en un estado donde vienen estadounidenses de todo el país a jubilarse.