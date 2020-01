Autoridades policiales venezolanas rodean la oficina de Juan Guaidó

LEA TAMBIÉN

Funcionarios de varios cuerpos policiales venezolanos rodearon este martes 21 de enero del 2020 la oficina en Caracas del líder opositor Juan Guaidó, quien actualmente se encuentra en una gira en el exterior.

Según pudo constatar Efe, el edificio donde están las oficinas de Guaidó estaba acordonado y en los alrededores se encontraban patrullas del Servicio de Inteligencia (Sebin), que además controlaban la entrada al inmueble, y de un cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) encargado de la lucha contra la corrupción.



Fuentes policiales en la zona aseguraron que una unidad de antiexplosivos forma parte del operativo en la Torre Zurich, en el El Rosal, en el sector de Chacao, una zona acomodada del este de Caracas.



La diputada opositora Adriana Pichardo, del partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López, dijo a medios que el procedimiento se hizo en todo el edificio, que apagaron los ascensores y aseguró desconocer "lo que está pasando dentro", puesto que no han podido acceder.



Además, denunció que los funcionarios policiales no mostraron ningún tipo de identificación.



La también diputada opositora Delsa Solórzarno aseguró que en el momento del ingreso de las fuerzas policiales no había nadie del equipo de Guaidó en las oficinas y aseguró que "cualquier procedimiento lo han hecho sin testigos ni abogados" por lo que "cualquier cosa" que pase en el interior o "siembren" en la oficina es responsabilidad de las autoridades.



A su vez, denunció que los funcionarios se encontraban encapuchados, "lo que viola la Ley de Policía" y agregó que no mostraron ninguna orden de allanamiento, si bien tampoco pudo confirmar si los agentes han ingresado al despacho de Guaidó o se encuentran solo en la torre.

"Es un acto de venganza por el éxito de la gira del presidente Guaidó", dijo Solórzano en referencia a la gira que actualmente realiza el líder opositor, que ya ha visitado Colombia y Reino Unido y que se espera que acuda al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).



Finalmente, añadió que "Guaidó está al tanto de lo que está ocurriendo"

La esposa del líder opositor venezolano, Fabiana Rosales, alertó al mundo "ante la posible siembra", expresión con la que se refiere coloquialmente a la introducción de pruebas falsas.