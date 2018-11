Policía turca disuelve marcha de mujeres en Estambul

LEA TAMBIÉN

La Policía empleó gases lacrimógenos para disolver una manifestación organizada hoy (25 de noviembre del 2018) en Estambul con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con las informaciones, al principio los agentes pidieron a las mujeres interrumpir la marcha que se estaba desarrollando en la avenida de Istiklal. Después se emplearon gases lacrimógenos en algunos casos aislados.



Las grabaciones muestran a las mujeres coreando "no nos callaremos, no tenemos miedo, no obedeceremos" y sosteniendo pancartas con fotografías de Ozgecan Aslan, una estudiante turca que fue asesinada en el 2015 cuando opuso resistencia a una violación.



La violencia contra las mujeres es un problema muy extendido en la sociedad turca. A principios de mes, una cantante causó revuelo cuando contó que había sido golpeada por su ex pareja, un actor, y animó a otras mujeres a hablar sobre violencia. De acuerdo con la plataforma We Will Stop Femicide, solo este año más de 300 mujeres han sido violentamente asesinadas en Turquía.