Comando de Policía de Tungurahua registró una segunda muerte por posible contagio de covid-19

La muerte del sargento primero de Policía Patricio Analuisa, por posible contagio de covid-19, lo convierte en la segunda víctima que se registra en el Comando de Policía de Tungurahua. El gendarme falleció el viernes 12 de junio del 2020.

Analuisa, de 39 años, laboraba en el Distrito de Policía del cantón Quero. Jaime Amores, jefe de la Subzona de Policía de Tungurahua, explicó que el gendarme no acudió al dispensario médico de la institución policial.



Contó que Analuisa salió franco el 10 de junio, sin embargo, el jueves 11 se sintió mal y acudió a una casa de salud privada donde fue atendido por una neumóloga. Tras complicarse su estado de salud, el viernes 12 de junio fue trasladado al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) donde falleció.



Amores explicó que llegó una certificación en la que se detalla que el policía no asistió al dispensario médico de la institución policial. “Nuestra médica es quién evalúa a las personas y decide dependiendo del estado de salud si se aplica una prueba rápida para covid-19 o ingresa a aislamiento”.



Mencionó que es la segunda víctima que se presenta en el Comando de Policía. El primero en fallecer fue el sargento segundo Wilson Velasco, de 43 años. Él trabajaba en Ambato pero era oriundo de Latacunga. Se desempeñaba como saxofonista de la orquesta institucional.



Al momento las personas del Distrito de Quero que estuvieron en contacto con Analuisa están bajo vigilancia médica. “Hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad con las personas que están en aislamiento”.