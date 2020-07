Intendencia de Policía suspende fiesta de graduación; colegios celebraron de forma no convencional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A las 19:16 de este viernes, 24 de julio del 2020, la intendenta de Policía, Daniela Valarezo, informó en su cuenta de Twitter, que acababa de suspender una fiesta de graduación, que se desarrollaba en Calderón, extremo norte de Quito. En unas fotografías se observa carpas, para la recepción. "El derecho de uno termina cuando comienza el de los demás. La salud está primero", escribió y recordó que las reuniones están prohibidas. "Cuidémonos del virus, protejamos a nuestra familia".

Esto ocurre cuando Quito ya es, desde este 23 de julio, la ciudad con mayor número de contagios de covid-19 en Ecuador. Ya suman 12 157 casos confirmados. Y Guayaquil, 11 801. Las autoridades y los epidemiólogos han recordado que al momento hay alta transmisibilidad del virus y ya no hay camas en los hospitales públicos y privados.



En la Sierra y Amazonía, en estos días se están desarrollando las incorporaciones y graduaciones, de modo virtual, de estudiantes que terminan su etapa colegial. Pero siguen prohibidas las celebraciones presenciales. Los planteles particulares han ideado ceremonias en línea, entre otras alternativas, para evitar aglomeraciones, que den lugar a más infectados.

#Calderón



Junto a @PoliciaEcuador #Comisaría suspende 🥳 de graduación...



“El derecho de uno, termina cuando comienza el de los demás”



La salud está primero.



LAS REUNIONES ESTÁN PROHIBIDAS!



Cuidémonos del virus, protejamos a nuestra familia. pic.twitter.com/KFpLJgEoLg — Daniela Valarezo V. (@danivala1808) July 25, 2020



Así, el viernes pasado, 17 de julio, Isabela Rivera, de 18 años, llegó a bordo del auto familiar, con sus padres, al ISM. Solo se bajó por unos segundos para que le entreguen su diploma. Se subió a una tarima para una foto y luego volvió al vehículo.



En ese colegio se convocó a grupos de 15 estudiantes, que solo podían llegar en automotores. Así se graduaron 46 bachilleres el viernes y 86 más, el sábado, indicó Sandra Acosta, coordinadora de bachillerato.



La realidad que los jóvenes han tenido que enfrentar les enseña a ser más solidarios, señala Bolívar Rivera, papá de Isabela. Celebrar, aunque sea de una forma no convencional, -respondió el padre de familia- vale la pena, ya que esa vivencia nunca se repetirá.



En el régimen Sierra y Amazonía, 115 650 chicos cursaron el tercero de bachillerato en el ciclo 2019-2020, que finalizó con actividades desde casa debido a la emergencia sanitaria. Más de 80 000 alumnos estudiaron en instituciones fiscales y otros 21 776, en particulares.



Otros planteles particulares como el Johannes Kepler tampoco pasan por alto la oportunidad de graduar a sus bachilleres en eventos innovadores, para precautelar la salud de los estudiantes, sus familias, los docentes y otros asistentes.



En ese centro particular el evento se realizó en esta semana. Los estudiantes salieron desde la tribuna de Los Shyris vestidos con sus togas, birretes, mascarillas de la promoción y todas las medidas de bioseguridad, con sus autos adornados con la temática de la graduación de la ‘Super Promo 2020’, hacia el denominado bosque de vida del colegio.



En el caso de las instituciones educativas fiscales, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, señaló que se realizará un evento virtual escala nacional. Desde la Cartera se dispuso a las instituciones no organizar fiestas ni ceremonias de incorporación presenciales.



Para graduarse, este año los chicos no rindieron el examen Ser Bachiller, que era un requisito para terminar la secundaria y para postular por un cupo a la educación superior pública. En su lugar realizaron un proyecto de grado, durante un mes y bajo la tutoría de un docente que supervisó el desarrollo del tema elegido.



Los chicos de bachillerato en ciencias realizaron un estudio de caso, los técnicos un proyecto demostrativo y quienes cursaron el bachillerato internacional, una monografía.



En el régimen fiscal, según los lineamientos para la finalización del año lectivo, hasta el 28 de julio el directivo de cada institución educativa debe registrar la calificación del proyecto de grado en el sistema informático de titulación. Se pidió no imprimir títulos.