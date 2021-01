La Policía suspende los controles por el toque de queda; hay libre movilidad esta noche

Los ecuatorianos podrán movilizarse con libertad la noche de ese domingo 3 de enero del 2021. Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía, confirmó la suspensión de los controles porque ya no está vigente el toque de queda en las ciudades del país.

“Se mantienen los controles por aglomeraciones, antidelictivos y por consumo de licor en la vía pública, pero ya no se le puede impedir a la gente circular”, dijo este domingo, después de asistir a la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en donde se aprobaron los informes de gestión de la última semana.



La suspensión del toque de queda es un efecto jurídico del fallo de la Corte Constitucional que declaró como inconstitucional la declaratoria de estado de excepción, dispuesta por el presidente Lenín Moreno el 21 de diciembre del 2020. Aunque el organismo expidió su resolución el pasado 27 de diciembre, este sábado en la noche se comunicó la decisión al COE, informó Salinas.



En los siete días que duró la medida, dos personas fueron arrestadas por violar, por tercera ocasión, el toque de queda. Del 21 al 26 de diciembre, la Policía y la Intendencia controlaron 10 676 establecimientos. De estos, 61 locales fueron clausurados y 410 espectáculos suspendidos, ya que durante el estado de excepción se restringieron los derechos a la reunión y movilidad. Además, hubo locales que no tenían documentos para avalar la operación, dijo la Intendencia.



Según el fallo de la Corte Constitucional, el decreto sobre el "estado de excepción por calamidad pública" ante incremento del contagio de la covid-19 por las aglomeraciones navideñas y la posible circulación de una variante del covid-19, surgida en Reino Unido, "no se adecuaba a las normas constitucionales".