Policía califica de 'sesgado' al informe de la Defensoría del Pueblo sobre las protestas de octubre de 2019

El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, calificó de “sesgado” al informe que presentó la Defensoría del Pueblo en relación a las protestas de octubre de 2019, que acusa violaciones a los Derechos Humanos.

Carrillo se refirió al documento este viernes 19 de marzo de 2021 durante una comparecencia a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea.



“Han entregado un informe sesgado, que se dice de la verdad, pero termina siendo de la Defensoría nada más, en donde no se reconoce los incendios, donde no se reconoce los secuestros, el resto de acciones que cometieron”, dijo.



Carrillo defendió la actuación de la Policía durante las protestas, donde se registraron muertos, heridos, quema de la sede de la Contraloría, toma de pozos petroleros, cortes de agua potable, ataques a periodistas y medios, entre otras.



“La barbarie, la Policía no la comete; la Policía utiliza la fuerza gradual, progresiva, conforme a la Ley porque esta es una Policía que nos hemos preocupado de que sea absolutamente respetuosa de los derechos humanos, pero tiene que responder conforme a la barbarie”, sostuvo.



Sin nombrarlo, agregó que ahora está en alerta frente a unas declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, quien habría sugerido la quema de urnas para reclamar un supuesto fraude electoral.



La comparecencia de esta mañana se centró en la actuación policial frente a la masacre que en febrero pasado cobró la vida de 80 reos en tres cárceles del país.