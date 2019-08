La Policía no ha recibido direcciones para actuar en el Plan Más Seguridad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Plan Más Seguridad aún no se ha concretado por desacuerdos entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil. El general Ramiro Ortega, jefe del Comando de la zona 8, explicó este martes 6 de agosto de 2019 que hay puntos por definir, que deben ser analizados considerando las políticas nacionales de seguridad.

Durante una entrevista televisiva, Ortega declaró que la Policía no ha recibido la orden de actuar en el marco del Plan Más Seguridad, porque el acuerdo no ha sido firmado. "Todavía no se ha emitido ningún plan, no se ha consensuado con la Policía Nacional y no se ha pedido ninguna información", dijo.



Parte del convenio propone la interconexión de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil con el sistema ECU 911 para la atención de llamadas de emergencia. El comandante de la zona 8 señaló que los protocolos que aplican dependen de la administración de cada una de estas instituciones. Sin embargo, aclaró que las políticas en materia de seguridad que rigen en el país son direccionadas por el Ministerio de Gobierno.



"Los procedimientos y protocolos son responsabilidad de cada una de las instituciones. La gestión operativa de la Policía va más alla de una llamada y despachar un auxilio".



La semana pasada la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que aceptaba las condiciones del Plan Más Seguridad y estaba a la espera de una fecha para firmar el convenio.



En contraparte, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, denunció que se trataba de una 'trampa' y que se intentaba entregar toda la responsabilidad del manejo de la seguridad al Cabildo.