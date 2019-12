Policía dice que reforzó la seguridad en el centro y otros sectores de Ambato, tras el asalto a una joyería

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía y la Policía Nacional buscan identificar a los tres hombres que asaltaron una joyería en el centro de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. El caso se registró a las 19:10 del jueves 5 de diciembre del 2019.

Este hecho delictivo hizo que se reforzaran los controles en el sector comercial, bancario, en las plazas, mercados y sectores barriales. Dorian Balladares, jefe de la Policía Judicial de Tungurahua, explicó que pese a contar con los videos de los supuestos implicados en el asalto, no se tienen registros ni una base de datos para la identificación.



“Al ser extranjeros, es difícil identificarlos porque no hay datos sobre ellos, pero seguimos en la búsqueda. Estamos articulando acciones para poder detenerles bajo la investigación de la Fiscalía para recuperar las joyas”, explicó Balladares.



El oficial mencionó que los tres sospechosos robaron cerca de USD 50 000 en cadenas y brazaletes de oro y USD 400 en efectivo. Sin embargo aseguró que el robo a personas es el de mayor incidencia en la ciudad. A esto se suma el asalto a locales comerciales y sacapintas.



Los agentes realizan recorridos en los bancos para solicitar a los gerentes y al personal de seguridad que agiliten los procesos o protocolos para la entrega de grandes sumas de dinero. Si las personas retiran altas cantidades de efectivo son vulnerables, por ello, Balladares recordó a la ciudadanía que deben solicitar la presencia policial para el traslado de valores que es gratuito.



Balladares mencionó que en esta temporada es cuando hay más asaltos y robos, especialmente en los mercados, paradas de buses y locales que no tienen las seguridades.



Al momento un grupo de agentes de la policía trabajan en la campaña denominada Ronda de comercio. Los recorridos lo hacen a pie y vestidos de civil.