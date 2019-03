Policía Nacional resguardará los recintos electorales, las zonas comerciales y residenciales de Tungurahua

LEA TAMBIÉN

Al menos 1 200 policías vigilarán el proceso de elecciones del domingo 24 de marzo del 2019, en Tungurahua. 410 uniformados controlarán la seguridad en los exteriores de los recintos electorales en la provincia, mientras que el resto de personal se apostará en el centro financiero, comercial, en barrios, parroquias de los nueve cantones tungurahuenses.

Romel Navarrete, comandante de la Subzona de la Policía, explicó que en el operativo de control y vigilancia evitarán que no haya proselitismo o enfrentamientos entre barras de partidos políticos. También que personas en estado etílico lleguen hasta los recintos electorales.



La Ley seca regirá a partir del mediodía del viernes 22 de marzo y terminará a las 12:00 del lunes 25. Los operativos los efectuarán en conjunto con la Policía y la Intendencia. “Los contraventores que no respeten la Ley seca serán citados para que sean sancionados por el Consejo Provincial Electoral (CNE)”.



Además los gendarmes acompañarán a los funcionarios del CNE en el voto en casa y en las votaciones de las personas privadas de la libertad que aún no fueron sentenciadas, en el Centro de Rehabilitación de Ambato. “Estamos trabajando en conjunto con el Consejo Electoral para poner en marcha los dispositivos de seguridad con las personas y funcionarios que integrarán las juntas receptoras del voto”.



Afirmo que una vez concluido el proceso electoral los uniformados efectuarán la recolección y acompañamiento de las actas con los resultados. Se pondrá mayor atención también a las terminales terrestres provinciales y cantonales.



En tanto la Federación de Estudiantes Secundarios de del Ecuador (FESE), núcleo de Tungurahua, efectuará el martes 19 de marzo del 2019 un debate con los 14 candidatos a la Prefectura de la provincia. La actividad será a las 09:00 en el Teatro Lalama, ubicado en el centro de Ambato. “Queremos conocer cuáles son las propuestas para la juventud, porque en esta campaña no hemos sido tomados en cuenta”, mencionó Patricio Rivera, presidente de la organización estudiantil.