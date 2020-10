Policía recomienda tomar medidas adicionales si sale de la ciudad por el feriado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El servicio denominado Encargo de Domicilio está activado. Las personas que salen de la ciudad por el feriado del Día de Muertos y la Independencia de Cuenca pueden acceder a este programa policial para aumentar las seguridades en sus casas.

Se trata de una vigilancia especial que hacen los agentes que están asignados a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Ellos están a cargo de receptar la petición de los interesados. Para acceder al servicio, los vecinos deben llenar un formulario con datos informativos de la vivienda y los contactos en caso de emergencia. Esto se debe hacer 24 horas antes de salir.



El trámite es gratuito, indicó el director de la Policía Comunitaria, Jaime Amores. Él conversó hoy, viernes 30 de octubre del 2020, con este Diario y recomendó a la ciudadanía solicitar el servicio para evitar robos en las casas que se quedan sin vigilancia.



Desde enero hasta septiembre de este año se han registrado 5 116 robos a domicilios. Para evitar que la cifra suba, la Policía también solicitó a la ciudadanía no hacer público en redes sociales datos que ayuden a los delincuentes a delimitar sus blancos.



Por ejemplo, no es recomendable publicar información sobre el día que saldrán de viaje ni cuándo volverán, tampoco fotografías en las que se observe que todos los miembros de la familia abandonaron la ciudad.



Ricardo Suárez, un experto en seguridad ciudadana, indicó que las familias deben además evitar contar a vecinos del barrio que estarán fuera en el feriado. La información puede filtrarse a grupos delictivos.



El experto dice que se debe pedir a un familiar de confianza y que viva cerca que haga rondas para constatar que desconocidos no hayan violentado las seguridades, mientras los dueños de casa están ausentes.



En grupos de seguridad de WhatsApp de los barrios se puede informar sobre movimientos inusuales.



Por ejemplo, publicar información en caso de que vean una mudanza en estos días. Así la Policía podría dar una ronda. Suárez señaló que en muchos casos los delincuentes desvalijan las casas a vista de todo el mundo al hacerse pasar como los dueños de las viviendas.