La Policía emite siete recomendaciones para evitar el robo de motocicletas 

Con publicaciones en sus cuentas de redes sociales, la Policía Nacional realiza una nueva campaña para prevenir y evitar el robo de motocicletas en Ecuador.

¿Dónde estacionar? ¿En qué lugar dejar el casco? ¿Qué hacer antes de apagar la motocicleta?, son algunas de las dudas que fueron solventadas por los especialistas en seguridad de la Policía.



A continuación el detalle de las siguientes recomendaciones que fueron publicadas en la cuenta de Twitter @PoliciaEcuador.

- No te confíes en paradas de corta duración, bloquea la dirección de la moto antes de quitar las llaves.



- Estaciona la moto en zonas habilitadas.



- Incluye sistemas de localización GPS, para localizar tu moto en caso de robo.



- No estacionar la moto en lugares con escasa visibilidad o solitarios.



- No dejar el casco en el baúl de la moto ya que su cerradura es de fácil acceso.



- No dejes la matrícula dentro de la guantera. En caso de robo es necesaria para formalizar la denuncia.



-Si cuentas con un garaje estaciona tu moto siempre dentro del mismo.