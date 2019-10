La Policía busca a 2 000 uniformados; el reclutamiento de aspirantes será del 22 al 27 de octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

La Policía Nacional abrió la convocatoria al proceso de selección de aspirantes a 2 000 cupos habilitados en la institución. La admisión se realizará desde el martes 22 hasta el domingo 27 de octubre del 2019.

Los generales Pablo Aguirre, director Educación de la Policía Nacional y Fabián Machado, presidente de la Comisión de Admisión, informaron que la segunda convocatoria del proceso de reclutamiento 2019 - 2020 se realizará a través de la página web del Ministerio de Gobierno. Los aspirantes deben cumplir los requisitos y llenar los formularios.



El general Machado indicó que existen 2 000 cupos para aspirantes, de los cuales 200 son para el nivel directivo (oficiales) y 1 800 para el nivel técnico operativo, donde 1 530 plazas están destinadas a varones y 270 a mujeres, según información difundida por el Ministerio de Gobierno.



Entre los requisitos principales figuran: ser de nacionalidad ecuatoriana, tener una edad no menor de 17 años ni mayor de 24 y 11 meses a la fecha de inscripción, y contar con una estatura mínima de 1,68 metros para varones y 1,57 para mujeres.



Los aspirantes también deben contar con el título de bachiller refrendado por el Ministerio de Educación y haber obtenido 750 puntos como mínimo en el examen Ser Bachiller. Los interesados tampoco deben haber sido dados de baja en las Fuerzas Armadas u otra institución de la fuerza pública.



Otros requisitos son no haber sido destituido de alguna entidad de seguridad regulada, no poseer antecedentes penales, ni registrar procesos judiciales de carácter penal pendientes. Tampoco deben tener sentencias condenatorias ejecutoriadas en contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género.