Policía: 'Queremos que la gente entienda que no queremos obligarlos a cumplir el toque de queda, sino que ellos sean conscientes de no salir'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No hubo detenidos en las primeras horas de vigencia del toque de queda en Quito. El general Geovanny Ponce, jefe de la Policía Judicial, señaló que en los 14 puntos de control no se registraron novedades desde las 21:00 hasta las 22:00 de este miércoles 18 de marzo del 2020.

El oficial participó de un operativo que se hizo en el sector de la Tribuna De los Shyris, en el norte de la urbe. Ahí también estuvieron nueve militares, 10 policías y cuatro agentes de tránsito. Los conductores de dos vehículos que fueron obligados a detenerse presentaron salvoconductos.



“Ha dado resultado la estrategia para que la gente evite circular. Nosotros nos mantendremos pero vemos con optimismo que no haya detenidos. Queremos que la gente entienda que no queremos obligarlos a cumplir el toque de queda, sino que ellos sean conscientes de la necesidad de no salir”, dijo Ponce.



El oficial señaló que si hay infractores se los citará y se iniciará un proceso legal por el delito de incumplimiento de una orden de la autoridad legítima que está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal con penas de hasta 3 años.



En un recorrido que realizó este Diario desde Iñaquito (norte de Quito) hasta Chillogallo (sur) a las 22:00 se pudo observar apenas tres carros en circulación y dos personas caminando en la avenida Mariscal Sucre. Las calles estaban desoladas. En ciertos tramos, las balizas de los vehículos de emergencia irrumpían en la oscuridad de la noche.



En Quito están instalados 14 puntos fijos de control que se componen de militares, policías y agentes de tránsito. Ellos son los encargados de revisar que no se incumpla el toque de queda. Tienen la orden de no sancionar a los choferes que tengan salvoconductos y que porten las credenciales de empresas relacionadas a la alimentación y a la dotación de servicios básicos. Tampoco se detiene a personal de la salud, de la fuerza pública y periodistas acreditados.



Los militares, por su parte, están organizados en dos grupos. Cerca de 200 elementos hacen sus operaciones permanentes en Quito y se distribuyen en turnos de trabajo de seis horas para estar alertas las 24 horas.