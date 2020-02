La policía detiene al portavoz de Alcaldía de Miami por envío de foto explícita a un adolescente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El portavoz de la Alcaldía de Miami, René Pedrosa, que se vio obligado a renunciar esta semana tras denuncias de que envió fotografías explícitas suyas a un adolescente, fue detenido este viernes 7 de febrero de 2020 por la Policía para un interrogatorio, según el diario Miami Herald.

Pedrosa, de 48 años, es un conocido reportero de la televisión hispana del sur de Florida que había trabajado para canales hispanos como América TeVé, después de su trabajo como reportero de cortes federales.



La Policía ni el alcalde de Miami, Francis Suárez, se han pronunciado sobre el arresto de Pedrosa.



Según el diario de Miami, hasta el momento de la publicación de la información no se habían presentado cargos formales contra Pedrosa.



Sin embargo, señaló, que basado en fuentes cercanas a la investigación, era inminente que habría una acusación formal "por enviar imágenes de su pene a un adolescente a través de su teléfono celular o computadora".



La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, dijo en enero a la Policía de la ciudad de Miami que Pedrosa pidió fotos desnudas del niño y a su vez envió una foto de un pene, según publicaron esta semana varios canales locales.



El martes pasado, Pedrosa renunció a su cargo como director de comunicaciones del alcalde Suárez, quien dijo en esa ocasión que se reunió con Pedrosa y solicitó su renuncia una vez que el comunicador admitió estar bajo una investigación. "René Pedrosa me informó que está bajo investigación por un asunto personal", dijo Suárez en un comunicado el martes.



"Después de hablar con él, le pedí su renuncia. La investigación debe seguir su curso", remarcó el alcalde.



La Policía entregó una orden de allanamiento de la casa de Pedrosa la semana pasada e interrogó al comunicador, según dijo al Miami Herald "una fuente con conocimiento de la investigación".



Pedrosa fue contratado como portavoz del alcalde a principios de 2019, y antes se desempeñó como reportero de temas que abarcaban desde los tribunales federales hasta el gobierno local.