Policía bloqueó acceso a Plaza Grande por marcha correísta; hubo incidentes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La marcha convocada por el correísmo en contra del Gobierno del presidente Lenín Moreno fue dispersada por la Policía Nacional en el Centro Histórico de Quito. Unas 2 000 personas se movilizaron en rechazo a las últimas medidas adoptadas por el régimen.

El punto de encuentro fue en el Parque El Arbolito. Ahí se agruparon integrantes de diferentes organizaciones. También arribaron los asambleístas de la bancada correísta, como Marcela Aguiñaga, Ronny Aleaga, Gabriela Rivadeneira, Juan Cárdenas, entre otros. Además, acudieron hombres cercanos al correísmo durante de la década pasada, como Galo Mora, Edwin Jarrín y el español Fernando Casado.



La marcha avanzó compacta por la avenida 10 de Agosto, luego tomó la Guayaquil y siguió hasta la calle Chile, a la altura de la iglesia de San Agustín. Personal de la Policía Nacional instaló barricadas en el perímetro del Palacio de Carondelet y restringió la circulación en las calles que conectan con la Plaza de la Independencia.



En ese punto, algunos manifestantes forcejearon con los efectivos de la Unidad del Mantenimiento de Orden. También con el resto de los policías que custodiaban los alrededores de Carondelet. Algunos ciudadanos lanzaron botellas plásticas y otros objetos, como carrizos, hacía los gendarmes.

Enfrentamientos en el Centro Histórico tras la marcha correísta. pic.twitter.com/HhgbDKfamS — Andrés García (@eltonycash) April 16, 2019

Los uniformados utilizaron gas pimienta para contener a los manifestantes. Posteriormente, intervinieron miembros de caballería, para disipar a los ciudadanos que arrojaron piedras. En ese momento, algunos asistentes prefirieron tomar otras calles y alejarse del lugar.

La Policía utiliza gas pimienta para contener a la marcha correísta que intentó llegar al Palacio de Carondelet pic.twitter.com/rZ9F0z2llp — Andrés García (@eltonycash) April 16, 2019

Durante la marcha se gritaron consignas en contra de Moreno, el alza de combustibles y la finalización del asilo diplomático de Julian Assange. De hecho, muchos ciudadanos utilizaron máscaras y llevaron carteles en respaldo al fundador de WikiLeaks.



Más temprano, en el Parque El Arbolito, se confirmó que el excanciller, Ricardo Patiño, no participaría de la marcha. Virgilio Hernández, dirigente de la denominada Revolución Ciudadana, reveló que la militancia le solicitó al exministro de Correa abstenerse de participar, debido a un “acto urgente” que pesa en su contra y podría derivar en su detención.



Hernández sostuvo que la marcha es la "síntesis del pueblo frente a los despidos, al alza de combustibles y a la persecución política".



La legisladora Gabriela Rivadeneira dijo que se convocó a la marcha en respuesta a la falta de empleo y al ajuste económico del Gobierno. Ratificó que solicitaron a Patiño que no acuda a la movilización por el riesgo inminente de una detención. "Es absurdo que se le quiera formular cargos por un discurso que dijo al interior de la militancia, hace cinco meses".



Ayer, Virgilio Hernández señaló que su coideario, Ricardo Patiño, no ha abandonado el país. “Si hubiese Estado de Derecho no pasaría esto”, manifestó el exlegislador correísta.