La Policía realiza operativos en la vía que une Ambato-Salcedo-Latacunga

Los agentes del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi realizaron hoy, domingo 24 de marzo del 2019, operativos en diferentes puntos de la Panamericana o E35. Entre las principales infracciones de los conductores estaban el exceso de pasajeros, acompañantes sin cinturón de seguridad, licencia de conducir caducada, entre otras.

"Nos vamos a ubicar en diferentes puntos de las carreteras estatales como medida preventiva ante el exceso de velocidad de los conductores", indicó el oficial Carlos Salinas.



Los uniformados informaron que hasta el mediodía no se registraron accidentes de tránsito en la provincia de Cotopaxi.



"Por falta de dinero no he podido matricular el carro y también me sancionó porque mi esposa no tenía puesto el cinturón de seguridad", indicó Pedro Grijalva. El ambateño viajaba a Salcedo junto a su esposa Fanny. Ella debía votar en uno de los recintos del cantón.

Asimismo los operadores del ECU-911 Ambato indicaron que se registra alta carga vehícular en las vías cercanas al recinto electoral y en la vía entre Ambato, Salcedo y Latacunga.