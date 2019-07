La Policía llegó a tres sectores de Buenos Aires en donde opera la minería ilegal, según Ministra

LEA TAMBIÉN

Agentes policiales han llegado a las zonas conocidas como la Feria, la Visera y la Ciudad de Plástico de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, para desalojar asentamientos humanos instalados en torno a la explotación minera ilegal.

La misión de los uniformados es que las personas abandonen el lugar, porque no van a continuar desarrollando esa actividad. Se tiene información que en la zona hay entre 8 000 y 15 000 personas. Así lo señaló la ministra del Interior, María Paula Romo, tras reunirse con autoridades de Imbabura, la mañana de este martes 2 de julio del 2019.



El Comité de Operaciones de Emergencia COE de la provincia se activó a las 09:00 para conocer los detalles del operativo policial y militar que empezó cinco horas antes.



En la Sala de Operaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de Ibarra, se seguían los detalles del operativo. El centro poblado de Buenos Aires luce blindado. Policías realizaban un control a todos los mineros que abandonan el sitio.



No hay autorización para que las personas ingresen a Buenos Aires, mientras se desarrollen las operaciones. Al momento, las autoridades no contaban con información sobre si había personas detenidas.



La semana pasada hubo un enfrentamiento que dejó como resultado cuatro personas heridas de bala. También se hizo el levantamiento de dos cadáveres que fueron encontrados en las inmediaciones del sector de la Ciudad de Plástico. La ministra Romo descartó que esas muertes no tienen relación con ese incidente.



La funcionaria informó que entre el 2018 y lo que va del 2019 se han realizado 325 operativos contra la minería ilegal. Hay 92 grupos delictivos desarticulados y han sido detenidas 859 personas. Además, se han aprehendido unas 3 474 toneladas de material minero y 350 han sido aprehendidos.

"La magnitud de personas que han decidido instalarse a realizar operativos ilegales en la zona hacen que el trabajo de la Policía resulte insuficiente para responder a este problema", señaló Romo.



Por eso, ahora fue necesario implementar este nuevo operativo con 1 200 policías y más de 1000 militares.