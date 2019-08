Policía noruega relaciona hallazgo de muerta con tiroteo en mezquita de Oslo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía noruega informó este sábado 10 de agosto de 2019 del hallazgo del cadáver de una mujer en Brum (afueras de Oslo) y lo relacionó con el tiroteo de horas antes en una mezquita del mismo municipio, en el que resultó herido leve el autor de los disparos.

El individuo, ciudadano noruego de unos veinte años, fue reducido por quienes estaban en el interior del centro islámico al-Noor de Brum y detenido minutos después por la policía, que acordonó la zona, a la que se desplazaron varios equipos de emergencia.



"Investigamos el caso como posible homicidio. La muerta es una joven encontrada por la policía al entrar en el piso en el que vive el detenido", dijo en rueda de prensa el inspector Rune Skjold.



Según reveló el periódico "Dagbladet", el detenido publicó horas antes del tiroteo en redes sociales un mensaje en el que invitaba a la guerra de razas y elogiaba al autor de los ataques de hace unos meses contra dos mezquitas en Christchurch (Nueva Zelanda), en los que murieron medio centenar de personas.



En otro mensaje homenajeaba los autores de ataques similares recientes en las ciudades estadounidenses de San Diego y El Paso y aseguraba que el Valhala, el paraíso de la mitología nórdica, estaba "esperando".



La policía noruega dijo estar al corriente de su actividad en internet, que forma parte de la investigación, pero por el momento no clasifica lo sucedido con un acto terrorista.



"No hay nada en el caso de momento que apunte a que esté relacionado con el terrorismo, pero tampoco lo podemos descartar", dijo en la misma comparecencia el comisario Jan Eirik Thomassen.



Thomassen informó de que el detenido aún no ha sido interrogado por tener que recibir atención médica, que en la mezquita fueron encontradas dos armas, y que como medida de seguridad se ha decidido armar a todos los policías de Oslo.



La policía, que descarta que haya más personas involucradas en los sucesos de la mezquita, no ha especulado sobre los motivos del atacante, aunque ha admitido que lo conocían con anterioridad, sin especificar en qué contexto.



Según señaló a medios noruegos el director del centro islámico, Irfan Mushtaq, el agresor llevaba casco y uniforme y en el momento del ataque había media docena de personas en la mezquita, que hace dos meses instaló una puerta de seguridad tras los atentados de Nueva Zelanda.



"Quiero expresar mi solidaridad con quienes estaban en la mezquita hoy y con otros afectados. En Noruega debe ser seguro ir a la mezquita, la iglesia u a otro templo", dijo en un comunicado la primera ministra noruega, Erna Solberg.



Las autoridades noruegas han informado de que aumentarán su presencia este domingo en la celebración islámica del Eid al Adha o Fiesta del sacrificio, como había reclamado el centro al-Noor.



Noruega registró el 22 de julio de 2011 el mayor atentado en su historia reciente, protagonizado por el ultraderechista Anders Behring Breivik.



Primero hizo estallar una furgoneta bomba, que mató a ocho personas, en el complejo gubernamental de Oslo y luego se trasladó a la isla de Ut ya, al oeste de la capital, donde perpetró una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas, en la que murieron tiroteadas 69 personas.