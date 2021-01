El conmovedor gesto de un Policía con dos mujeres que fueron descubiertas robando alimentos de una tienda

Unos días antes de Navidad, Matt Lima, oficial de Policía de Massachusetts, fue llamado a una tienda para atender un caso de robo. Dos mujeres habían sido detenidas por el personal de seguridad del local acusadas de no haber pagado por todo lo que habían colocado en sus fundas.

Según los vigilantes de la tienda, las mujeres habían utilizado una de las cajas de la tienda que no cuentan con una persona que escanee uno a uno los productos que se desea comprar- método conocido como 'self-checkout' y muy usado en EE.UU., para cometer el robo. Por ello, llamaron a la Policía.



Al llegar al local en el que se registraron los hechos, Lima se encontró con una escena que lo conmovió. Las mujeres estaban acompañadas de dos niñas pequeñas que le recordaron a sus hijas que tienen la misma edad, relató en declaraciones a la cadena afiliada a CNN, WJAR, que dio a conocer la historia.



Por la presencia de las menores de edad, el oficial llamó a una de las mujeres a hablar con él lejos de las niñas. Trabajadores de la tienda se encargaron de entretener a las pequeñas para evitar que se enteren de lo que ocurría.



"La mujer con la que hablé", dijo Lima a WJAR, "me explicó que estaba trabajando, pero que la madre de las niñas no tenía un empleo y que se enfrentaba a otros problemas familiares", aseguró.



Cuando le preguntó qué fue lo que las mujeres habían tomado sin pagar, ella explicó que se trataba de implementos para hacer la "cena de Navidad para las niñas".



El Policía dijo que tomó el recibo y vio lo que las mujeres habían planeado comprar. Aseguró que lo único que las mujeres habían tomado de la tienda sin pagar era comida.



"Obviamente esta familia necesitaba ayuda y no puedo imaginarme tener que tomar la decisión de ir a Stop & Shop- el nombre de la tienda en la que ocurrieron los hechos- y pagar solamente lo que puedo costearme. ¿O voy allá y trato de tomar alimentos para hacer una cena de Navidad para los niños?", dijo Lima.



Consciente de que la madre atravesaba una dura época, Lima compró una tarjeta de regalo de USD 250 que entregó a las mujeres para que puedan comprar sus alimentos en otra tienda. Les entregó una notificación para que no ingresen nuevamente al establecimiento en el que sucedieron los hechos, pero no presentó cargos contra las mujeres.



"Estaban muy agradecidas", dijo el oficial, "y un poco impresionadas. Estoy seguro de que muchas personas en la misma situación pensaron que esta historia tendría un desenlace diferente, que tal vez serían arrestadas o irían a juicio", aseguró.



En la página oficial del Departamento de Policía de Somerset, el jefe de la Policía, George McNeil, dijo que lo ocurrido "es testimonio del gran carácter y capacidad de tomar decisiones del oficial Lima".

"Su accionar da ejemplo de lo que significa servir y proteger a los miembros de nuestra comunidad. Cuando se vio frente a una situación difícil en la que una familia estaba intentando dar una comida a sus hijos, tomó la generosa decisión de no presentar cargos y se aseguró de que tuvieran una cena de Navidad que pudieran disfrutar", concluyó McNeil