La policía mata a sospechoso de asesinar a ultraderechista en Portland

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía mató el jueves 3 de septiembre del 2020 por la noche en el estado de Washington al sospechoso de asesinar a un militante de extrema derecha durante manifestaciones en Portland, en el oeste de Estados Unidos, dijeron el viernes 4 de septiembre autoridades locales.

El hombre, de 48 años, activista de extrema izquierda e identificado como Michael Forest Reinoehl, según los medios, fue abatido la noche del jueves por agentes, confirmó a la AFP un portavoz policial del condado de Thurston, al suroeste de Seattle.



El sospechoso, cuyos desplazamientos estaban siendo vigilados, salió de su apartamento y cuando se acercó a su auto los agentes intentaron arrestarlo, según el teniente Ray Brady.



El hombre parecía estar armado e intentó huir, según los policías que estaban allí. Cuatro agentes le dispararon varias veces, informó Brady.



Una investigación, que puede demorar meses, fue abierta y de momento no se confirmó el hallazgo del arma.



Reinoehl era buscado por la muerte de Aaron Danielson, de 39 años, partidario de un grupo de extrema derecha llamado Patriot Prayer. Danielson murió a tiros el 29 de agosto durante enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y pro-Trump.



Reinoehl, quien en las redes sociales se autoproclamaba “antifacista”, concedió una entrevista a la revista estadounidense Vice en la que pareció admitir el asesinato de Danielson.



En esa entrevista dijo que no había tenido “otra opción”. “Hubiera podido quedarme allí y ver cómo mataban a un amigo mío; un hombre de color. Pero no iba a hacer eso” , afirmó.



Desde hace 100 días la ciudad de Portland es escenario de manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial que a menudo terminan en choques con las fuerzas de seguridad.



Poco antes de conocerse la muerte de Reinoehl, el presidente Donald Trump escribió en Twitter: “¿Por qué la policía de Portland no detuvo a quien mató a sangre fría a Aaron 'Jay' Danielson?”.

“Hagan su trabajo y háganlo rápido. Todos saben quién es ese matón. No sorprende que Portland haya descendido a los infiernos” , añadió Trump.