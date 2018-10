La policía localiza a niña desaparecida en 2014 en una tribu de Australia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Layla Leisha, de 11 años de edad, fue localizada y recuperada por la Policía Federal del Australia después de que la menor pasara cuatro años como desaparecida.

La pequeña fue hallada el pasado 30 de septiembre del 2018 en una tribu aborigen de Australia. La menor se encontraba a unos 200 kilómetros de distancia de su pueblo natal, Calliope, un municipio de 3 050 habitantes situado en el este, publica el diario El País de España.



La niña desapareció cuando tenía siete años de edad, el día en el que visitaba a su padre, Eric Shem Leisha, durante un fin de semana ya que sus progenitores están divorciados.



En un comunicado, la policía australiana solo confirmó la recuperación de la menor, pero no brindó más detalles sobre su estado de salud. Otro aspecto que se desconoce es cómo pasó estos últimos cuatro años en la comunidad aborigen en la que vivió hasta el pasado domingo. El lugar, ubicado en Woorabinda, fue investigado por agentes.



El medio australiano The Morning Bulletin entrevistó a Col Chapman, experto en recuperación de niños. El especialista dijo que había visto a Leisha y contó que la menor no acudía al colegio y apenas puede leer o escribir. "Hay una preocupación real por su salud", mencionó.