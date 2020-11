William Martínez, subdirector nacional de Investigaciones de la Policía Judicial: 'Las muertes violentas, comparado con 2019, han crecido en Guayas y El Oro'

¿Qué está haciendo la Policía para combatir el delito?

Las policías judiciales y las unidades especializada que pertenecen a la Dirección Nacional de Investigación realizan operativos en Quito y en otras ciudades del país, para disminuir el robo de domicilios, de vehículos, de motocicletas, de autoparte y bajar el cuadro de mando integral, en cuanto a las estadísticas.



¿Actualmente las estadísticas dicen que la inseguridad está al alza?



No. Comparando el 2019 y el 2020 (similares periodos), el año pasado tuvimos aproximadamente 60 000 delitos y este año tenemos 40 000. Significa una reducción de 20 000 delitos, tomando en consideración la pandemia.



¿Por la pandemia o por la falta de denuncias?



Desde el 14 de marzo hasta junio, cuando pasó el semáforo a amarillo y se retomaron las actividades no teníamos a la gente en las calles y por eso bajó mucho la delincuencia. Se puede indicar que la gente, si tenía problemas, no salió, sino que se quedó en sus casas. No denunciaban o no supieron cuando les robaron, sobre todo con la gente que tenía dos o tres casas, dos o tres vehículos.



¿Qué pasa en las últimas semanas? Al menos en Quito hay esta percepción de inseguridad porque se han visto muchos robos y violentos. ¿Qué pasa en realidad?



Los delitos que estábamos teniendo últimamente se han viralizado. Y al subir a las redes sociales, la gente se altera. Hay que tomar a consideración que al menos uno de esos videos ocurrió hace cuatro meses. Sin embargo, fue subido en las redes sociales como si fuera algo actual y la gente se alerta como si hubiera mayor inseguridad.



¿Y esto no es así? ¿Tenemos un país más seguro o menos seguro?



Tenemos menos delitos, comparado con el 2019.



¿Pero eso es más o menos seguridad? ¿Usted dijo que la gente no denuncia?



No denuncia, pero también hay más gente en casa.



¿Qué pasa con las muertes violentas? Hay más este año



El tema de las muertes violentas no está dentro del cuadro de mando integral. Pero el tema de muertes violentas, comparado con el 2019, sí ha crecido sobre todo en Guayas, las provincias de la Costa y fronterizas como El Oro.



¿Qué están haciendo para bajar estos delitos?



Hasta la fecha tenemos desarticuladas 911 bandas que tenían su accionar en Quito, Guayaquil, en las provincias de Los Ríos, el Oro y Manabí.



Cuándo dice que han desarticulado estas bandas, ¿significa que han cogido a los cabecillas o solo a personas de menor rango?



Son cabecillas de organizaciones. Claro que hay organizaciones que tienen sus ramificaciones y a lo mejor quedaron dos o tres miembros de nivel bajo, que aún continua en las calles.



¿Entonces el trabajo de este año ha sido enfocado hacia las bandas?



También tenemos articulado el eje preventivo. Es decir, se han conformado grupos interagenciales a nivel de provincias.



¿Qué son esos grupos?



Se nombra un equipo de la Jefatura Antinarcóticos, otro de Policía Judicial, de la Unase, de la Dinased y con la finalidad de recabar toda la información. Luego hacen un análisis y coordinan con la Fiscalía para los operativos respectivos.



¿Esta forma de trabajo desde cuando se hace?



Desde hace tres años.



¿Y esto qué resultados ha dado este año?



Tenemos a organizaciones detenidas, tenemos más incautaciones de drogas, tenemos bandas desarticuladas en casos de tráfico de combustible, abigeato, contrabando a zonas fronterizas. Estos resultados se han hecho gracias a la información de las unidades interagenciales.



¿Quiénes son esos grandes cabecillas que han sido atrapados este año?



No tengo los nombres, pero sí están. Pero cada oficina, Antinarcóticos, Policía Judicial, tiene identificados a los líderes.



¿En narcotráfico se conoce quiénes son los grandes cabecillas detenidos este año?



Hay unos de nacionalidad colombiana, mexicana…



¿Entonces a qué responde el hecho de que se han desarticulado 991 bandas y se ha capturado a los grandes cabecillas, pero hay más muertes que el año pasado?



Esto puede ser por la incautación de droga. Hasta la fecha tenemos 111 toneladas. Es el récord que tenemos a nivel país en los últimos años. En el 2016, que fue otro récord, incautamos 110 toneladas. Y toda esa droga represada y acopiada en las provincias de la Costa, ahora lo quieren sacar a través de contenedores. Entonces, cae droga y pueden haber muertes violentas asociadas al narcotráfico.



Asimismo, tenemos personas que han sido asesinadas por microtráfico, ya que está aumentado en consumo de estas sustancias.



¿Qué pasa con el tema de los detenidos? Cogen a una banda y a las 24 horas sale libre



La Policía Nacional realiza su trabajo. Con todos los elementos de convicción se hacen los partes y se entrega a la Fiscalía y la Judicatura. La Fiscalía es la que decide si los pone a órdenes de la autoridad competente o si no quiere presentar cargos y los deja en libertad.



¿Ustedes han planteado alguna queja por dejar a los sospechosos libres?



Se han hecho informes y se canalizaron a los entes superiores para que ellos hagan el reclamo respectivo.



¿Cuál es el porcentaje de las personas liberadas, luego de que ustedes las atraparon?



Ese análisis estamos haciendo justo ahora.