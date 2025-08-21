Policía detuvo a tres personas por la supuesta participación en un asalto en un club de pádel en Tumbaco. El hecho circuló por redes sociales.

El suceso se dio el pasado 15 de agosto de 2025 y la aprehensión de los presuntos implicados se produjo este miércoles.

Acciones tras asalto en cancha de pádel en Tumbaco

El hecho violento quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. A través de la grabación se evidenció que algunas personas encapuchadas y con armas amedrentaron a dos personas que jugaban.

Mientras los jugadores fueron amedrentados, el resto de los antisociales salieron del lugar con pertenencias de los asistentes. Entre estas se encontraban celulares y tarjetas de crédito.

De acuerdo con información de la Policía, tras labores de patrullaje, los efectivos detuvieron a dos hombres y una mujer. Las personas cuentan con antecedentes penales.

Las fuerzas del orden lograron la captura cuando las personas intentaban consumar otro hecho delictivo, en el mismo sector del Distrito Metropolitano de Quito.

Otros casos registrados en Quito

La Policía, además, informó que capturó a una persona que era requerida por el delito de violación. La detención se dio en la operación Justicia 54, en el Distrito Eloy Alfaro.

Se trata de Segundo J. El detenido contaba con una boleta de detención emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua, por hechos ocurridos en abril de 2024 que involucran a una menor de edad.

CAPTURAMOS A SUJETO REQUERIDO POR LA JUSTICIA POR EL DELITO DE VIOLACIÓN EN QUITO#PolicíaEcuador, ejecutó la Operación “JUSTICIA 54” en el distrito Eloy Alfaro, #DMQ, dando como resultado la detención de Segundo J., requerido por el delito de violación.

El detenido contaba con… pic.twitter.com/tL3EiYgbHR — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 21, 2025

