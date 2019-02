Policía investiga qué tipo de sustancia se utilizan para robar viviendas en Quito

LEA TAMBIÉN

Dos hombres fueron detenidos la madrugada de este martes 5 de febrero del 2019 en el barrio Santa Rita, en el sur de Quito. Según la Policía, ellos son investigados por ingresar a una vivienda a robar un televisor de 50 pulgadas. Los uniformados presumen que habrían utilizado alguna sustancia para neutralizar a la víctima.

El propietario de la casa informó que el hecho se produjo a las 03:30. "El perro comenzó a ladrar y nunca lo hace. Luego me percaté de la presencia de los desconocidos que se llevaban el aparato (de uno de los departamentos de esa vivienda)".



En ese instante, el hombre se comunicó con el chat comunitario de vecinos para pedir ayuda; en esta red social también están incluidos los policías del sector. Los vecinos salieron para retener a los sospechosos y miembros de la Policía Nacional llegaron para apresarlos.

Los detenidos tendrían de 20 y 22 años de edad, según la Policía. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Los uniformados indagan qué clase de sustancia habrían utilizado los hoy detenidos para aletargar a un ocupante de la vivienda vulnerada, quien se sintió adormecido y lento en sus movimientos, por lo que no pudo evitar el atraco. “Me ponen algo (...) No tenía la conciencia completa, (cuando los hombres ingresaron a la vivienda) salgo y me rodé las gradas”.



Los uniformados indicaron que los desconocidos vulneraron una ventana para ingresar. El coronel Vadik Puga, comandante del Distrito Eloy Alfaro, informó que ellos tienen 20 y 22 años.



Los agentes dijeron que hallaron evidencias como teléfonos celulares, un televisor y joyas.