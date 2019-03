Policía identificó al hombre que fue hallado maniatado y baleado en Durán

LEA TAMBIÉN

Max Freddy T. C., 53 años. Estos datos corresponden al hombre que ayer, miércoles 13 de marzo del 2019, fue encontrado maniatado y baleado al pie de una empresa privada en el cantón Durán (Guayas).

El hombre vestía jean y camiseta azul. Sus manos estaban atadas con un cinturón de plástico negro y sus pies amarrados con una soga azul. Su cuerpo fue descubierto por trabajadores que llegaron a cumplir su jornada laboral. Al ver los restos llamaron a la Policía Nacional.



El sitio en donde fue hallado el cadáver estaba lleno de maleza y lodo. La Policía cercó el área con cinta amarilla. Cuatro patrulleros, la ambulancia de Criminalística y dos camionetas sin placas de la Dinased, bloquearon un tramo del acceso vehicular de la vía para buscar rastros.



Los agentes de Criminalística y de la Dinased no encontraron los documentos personales de la víctima en lugar de los hechos. Alrededor del cuerpo solo encontraron dos casquillos y una bala. Esos indicios fueron fotografiados y recopilados en bolsas plásticas para llevarlas al laboratorio.



También recogieron muestras de sangre que había en la hierba y las huellas dactilares de la víctima. Las huellas fueron subidas al sistema automatizado de identificación (AFIS) que tiene la Policía. Así lo pudieron identificar esa misma tarde y contactar a sus familiares para que retiren el cuerpo.



Los agentes todavía desconocen el motivo del crimen. Pero creen que fue ejecutado en el mismo sitio donde fue hallado. En el lugar no hay cámaras de seguridad.



“Estaba en completa indefensión”, comentó al resto de uniformados el jefe zonal de Criminalística Cristian Reginfo. La autopsia determinó que el hombre recibió dos disparos en la cabeza.



Max Freddy T. C. era oriundo de Cuenca y residía en Guayaquil. Las investigaciones apuntan a determinar si tenía enemigos o había recibido amenazas.



Hasta la mañana de este jueves 14 de marzo del 2019 todavía no había personas detenidas y las versiones que rindieron los trabajadores sobre el hallazgo del cuerpo están bajo reserva mientras dura la investigación previa.