Policía Judicial de Tungurahua investiga supuestos cobros por arreglar las calificaciones en Ser Bachiller

Los agentes de la Policía Judicial de la provincia de Tungurahua investigan una presunta estafa a un grupo de padres de familia que pagaron para que las calificaciones en los exámenes Ser Bachiller, que finalizan este miércoles 19 de junio del 2019, sean cambiadas.

Ellos supuestamente cancelaron USD 4 000 y más para ingresar a la universidad y a la carrera que requerían. Las denuncias contra una mujer, que supuestamente lideraría esta red, se encuentran en la Fiscalía y en las unidades investigativas de esta provincia.



Paúl Terán, general de Distrito de la Policía Nacional, informó que los agentes recabaron testimonios de varios padres de familia que fueron estafados en la ciudad de Ambato. Incluso recopilaron hojas volantes donde se indicaba a que número telefónico debían llamar los jóvenes para ingresar a un centro de estudios superiores.



“Varias personas fueron estafadas. La mujer ofrecía aumentar el puntaje si los jóvenes no sacaban la nota esperada en las pruebas que rendían en las instituciones educativas estos días”, dijo Terán.



Los uniformados no descartan que esta red esté integrada por funcionarios de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).



“Estamos investigando y esperamos que funcionarios de otras instituciones del Estado o profesores no estén involucrados. Hacemos un llamado a las personas para que se preparen y no se dejen engañar por este tipo de estafadores”, aseguró Terán.



Las pruebas Ser Bachiller de este período se aplican desde el 14 hasta hoy 20 de junio del 2019 en todo el país. Los estudiantes deben resolver 160 preguntas en los dominios de Matemática, Científico, Social, Lingüístico y Abstracto. En total serán evaluados 225 767 jóvenes a escala nacional, entre la población escolar y graduados en distintas promociones.