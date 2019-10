La policía francesa investiga el móvil del hombre de 84 años que atacó una mezquita

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía francesa investiga este martes 29 de octubre del 2019 los motivos que llevaron a una persona de 84 años, excandidato de la extrema derecha a cargos locales, a atacar una mezquita y disparar a dos hombres, hiriéndolos gravemente.

El ataque del lunes por la tarde en Bayona (suroeste), en un barrio que sus habitantes calificaron de “pacífico”, conmocionó a los musulmanes y a la comunidad en general.



Los dos heridos, de 74 y 78 años, sorprendieron al atacante cuando intentaba prender fuego a la puerta de la mezquita. Ambos septuagenarios se encontraban en condición estable el martes, según las autoridades locales.



El atacante, identificado como Claude Sinké, se había presentado como candidato del Frente Nacional (ahora Agrupación Nacional) a las elecciones regionales de 2015, pero desde entonces se ha distanciado del partido.



Mike Bresson, vicealcalde del pueblo natal de Sinké, Saint-Martin-de-Seignanx, dijo que era conocido por sus “excesos verbales”.



“Daba la impresión de ser alguien con trastornos psicológicos. No le gustaba la gente de izquierda, ni de centro, y poco los de derecha”, dijo.



Según el periódico local Sud-Ouest, la semana pasada Sinké envió una carta airada a las autoridades y fiscales de Bayona, para presentar cargos contra el presidente Emmanuel Macron.



El diario, que recibió una copia de la carta, no la publicó porque, según dijo, contenía declaraciones “discriminatorias, xenófobas y difamatorias”.



Sinké atacó la mezquita el lunes mientras dos hombres la preparaban para las oraciones de la tarde.



El hombre “se acercó al edificio en coche y lanzó un artefacto incendiario contra la puerta lateral de la mezquita”, relató el alcalde de Bayona, Jean-Rene Etchegaray.



“Las dos personas salieron, les disparó, alcanzando a una en el cuello y a la otra en el tórax y el brazo. Luego huyó”.



El atacante fue apresado en su domicilio gracias a que testigos anotaron el número de matrícula de su coche. Una fuente cercana a la investigación dijo que Sinké admitió haberles disparado.



En un tuit a última hora del lunes, Emmanuel Macron condenó este “ataque atroz”. “La República nunca tolerará el odio”, dijo el Presidente.



“Se hará todo lo posible para castigar a los autores y proteger a nuestros compatriotas musulmanes. Me comprometo a ello”, dijo el Presidente.