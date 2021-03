La Policía y la Fiscalía investigaron en su momento la reducción de la pena a favor de ‘Rasquiña’, dice el Ministerio de Gobierno

El Ministerio de Gobierno dijo este lunes 1 de marzo del 2021 que las afirmaciones emitidas por el asambleísta José Serrano sobre cárceles y seguridad ciudadana no son reales.

El 26 de febrero del 2021, el legislador criticó el hecho de que el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y otras autoridades no asistieran a la Comisión de Justicia de la Asamblea para informar sobre las acciones emprendidas frente a la crisis carcelaria.



Ese día, el parlamentario afirmó lo siguiente: “Esa es la acción de un Gobierno inoperante y corrupto que no le preocupa protegernos a los ecuatorianos de las estructuras criminales que se han apoderado del país”.



El Ministro de Gobierno dijo que el pasado 26 de febrero no acudió a la Asamblea, porque fue convocado para este 1 de marzo del 2021.



El legislador además aseguró: “Se le otorgó la prelibertad al cabecilla de Los Choneros por un acuerdo con funcionarios del Gobierno, para que ese individuo mantenga el orden en las cárceles y comience a dar información de bandas criminales que estaban operando”.



El Ministerio de Gobierno indicó que la liberación de ‘Rasquiña’ fue otorgada por jueces, quienes “en el 2019 ya lo habían favorecido con la reducción de una sentencia ejecutoriada por asesinato de 20 a ochos años de cárcel”.



Además, la entidad aseguró que por esa reducción de pena, en el 2020 la Policía y la Fiscalía iniciaron una investigación en contra del juez que otorgó el beneficio y también en contra del abogado de ‘Rasquiña’.



Hoy (1 de marzo del 2021), el ministro Pazmiño indicó que “cuando alias ‘Rasquiña’ realizó un pedido de prelibertad en abril del 2020, el Ministerio de Gobierno levantó las alertas pertinentes al sistema de Justicia. “Debemos responder como Estado y todos cumplir con las responsabilidades institucionales”.



‘Rasquiña’ murió el 28 de diciembre del 2020 tras ser atacado con armas de fuego.