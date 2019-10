Por romper la ventana de un patrullero, dos hombres ofrecieron disculpas públicas a la Policía 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos hombres que rompieron la ventana de un patrullero durante las manifestaciones violentas pasadas, ofrecieron disculpas públicas a la Policía Nacional la mañana de hoy, jueves 24 de octubre del 2019. Lo hicieron durante una ceremonia realizada en la plazoleta del Distrito Eugenio Espejo, en las avenidas Mariscal Sucre y Mariana de Jesús.

El capitán Juan Pablo Pazmiño, del Circuito Kennedy informó que a las 22:00, del 12 de octubre del 2019, dos hombres arrojaron una botella de cerveza en la ventana lateral derecha del carro. “Se asume que la agresión se debió a la situación que vivió el país por las manifestaciones y el caos. Los uniformados no resultaron heridos”, acotó el oficial.



Los dos agresores, Jaime A. y Martín Ch., fueron apresados de forma inmediata. Los llevaron a una audiencia de flagrancia y la justicia les ordenó ofrecer disculpas públicas ante las autoridades por daños a bien ajeno. También pagaron los USD 200 que costó reparar el vehículo.



Jaime A. dijo que el hecho se produjo tras tomarse unas cervezas cerca de su vivienda. “En ese momento pasaba una patrulla policial y lanzamos una botella que impactó en el vidrio del chofer. Ese acto lo cometí sin pensar en las consecuencias que me traería (…) Estoy arrepentido por faltar a la autoridad, prometo a no volver a actuar de esa manera”, manifestó Jaime A.



Martín Ch. expresó: “reconozco que faltamos a la autoridad y cometimos un acto ilícito, un error (...) pido disculpas a los presentes y me siento avergonzado por lo que sucedió”.



Al final, las autoridades aceptaron las disculpas y los dos hombres se retiraron de la plazoleta.