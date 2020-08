La Policía detuvo a un sospechoso por el robo que sufrió David tras ser drogado con escopolamina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre fue detenido en la intersección de la avenida 10 de Agosto y Bogotá, centro de Quito, a la altura de la parada del Trolebús ubicada junto al edificio del IESS, a las 10:00 de este martes 11 de agosto del 2020. La Policía Nacional lo investiga por el robo con escopolamina que sufrió David la noche del martes 4 de agosto del 2020.

A las 18:15 de ese día, la víctima se reunió con un hombre en su departamento y consumieron bebidas alcohólicas tras conocerse a través de la red social denominada Grindr. Se quedó dormido tras beber un poco de cerveza y al despertar se encontró con que le robaron una computadora, un iPad, una bicicleta, un televisor, dinero en efectivo, una consola de videojuegos y prendas de vestir.



La Policía se comunicó con él luego de que denunciara el caso en redes sociales y un grupo de investigadores lo visitó en su vivienda. “Se hizo una especie de reconstrucción de los hechos”, contó David. Los uniformados se llevaron los vasos en los que la víctima y su acompañante tomaron cerveza. Asimismo la botella de licor fuerte que el hombre llevó al departamento, así como las cuatro grabaciones que captaron las cámaras de seguridad y en las que aparece el sospechoso.



Los uniformados también le recomendaron a David que se mantenga en alerta y busque por Internet si alguien vende los aparatos que le sustrajeron. Así encontró que unas personas comercializaban su consola de videojuegos a través del portal Market Place. Usando un pseudónimo, David los contactó por Facebook y quedaron en verse hoy en la parada del Trolebús de la 10 de Agosto y Bogotá para comprarles el aparato.



El general Fausto Salinas, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, indicó que se montó un operativo para detener al sospechoso y a una mujer que lo acompañaba. Inmediatamente los trasladaron a la Unidad de Flagrancias para las investigaciones.



“La Policía Judicial me ayudó (…) Los uniformados me dicen que el tipo quiere hablar conmigo y negociar, pero a mí me provoca mucho daño psicológico estar junto a él. Dice que yo le he regalado las cosas esa noche”, indicó David.



Ahora, él solo espera que se haga justicia y presentar su versión para recuperar el resto de pertenencias que le robaron. “No se llama Martín como me dijo la noche en que nos conocimos, tiene otro nombre”.



Salinas indicó que David ha estado pendiente de las indagaciones

y habría reconocido al detenido como la persona que estuvo en el apartamento la noche del 4 de agosto del 2020.