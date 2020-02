La Policía detiene a un hombre que apuntaba con un revólver y amenazaba en video que circuló en redes sociales

LEA TAMBIÉN

"Esto sí es de verdad, oye. Háblale". Los dos sujetos sonríen y presionan los gatillos de sus revólveres, cuyos tambores se accionan pero giran en banda, porque no tienen balas. "No andamos jungando. Guayaquil, ¿oíste? Cómansela para que vean". El video dura apenas 15 segundos, pero generó conmoción en la urbe porteña debido a la gravedad de la amenaza que contiene.

Después de que las imágenes se viralizaran en redes sociales, la Policía Nacional anunció la mañana de este viernes 21 de febrero de 2020 que sus efectivos detuvieron al hombre que aparece hablando en el video. El segundo continúa en libertad, pues aún no ha sido hallado.



"¿Recuerdas el video que se visualizó en redes donde se observa a un ciudadano exhibiendo armas y profiriendo amenazas? Uno de ellos ya fue capturado a través del trabajo de nuestras unidades investigativas", aseguró la cuenta institucional de la Policía en Twitter.



Hasta el momento, las autoridades policiales no han entregado más detalles del caso. Sin embargo, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, se pronunció sobre el arresto a través de sus redes sociales. "Nuestro trabajo está en las calles", aseguró. "Anoche, después de un trabajo de inteligencia, la Policía capturó a este sujeto, que intentó amedrentarnos. ¡No lo permitiremos!", exclamó en un escrito.



En un video difundido por Paúl Tutiven, periodista televisivo, se observa al detenido ofreciendo disculpas por lo sucedido. "Guayaquil, les pido de verdad mil disculpas por todo lo ocasionado que está en las redes sociales. Y de verdad que lo que hago es puro trabajar para mi familia y la gente sabe que siempre he trabajado. Soy un hombre honesto, honrado y lucho el día a día por mi familia".



El Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, en su artículo 360, establece dos tipos de regulación para las armas de fuego. La primera es la tenencia, que es "el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado". Quien tenga un arma de fuego sin esta debida autorización, "será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año", fija la ley.



Por otro lado, está el porte de armas. Este "consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado". Si una persona quebranta esta regulación, se enfrenta a una pena de tres a cinco años de prisión.