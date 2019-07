Policía señala que se mantiene la custodia a Alexis Mera en su domicilio

LEA TAMBIÉN

El comandante de la Zona 8, Gral Ramiro Ortega, informó que se mantiene normal la custodia policial de Alexis Mera desde que cumple arresto domiciliario en el norte de Guayaquil.

El oficial dijo a este Diario que no conoce sobre la supuesta alerta de información de que Mera esté planificando una posible fuga, como se ha difundido la noche de este jueves 11 de julio del 2019, en medios de comunicación y redes sociales.



Además, que la Policía "está alerta desde el momento en que llegó el privado de la libertad y cuenta con el personal suficiente para hacer la custodia".



Ortega dijo que "desde que el señor Mera llegó a su domicilio se le ha brindado la custodia policial. Tiene un grillete y está siendo monitoreado técnicamente por el ECU 911, que es el organismo que custodia el dispositivo. Y la Policía Nacional ha coordinado las necesidades de seguridad que demanda una persona privada de la libertad".

"Obviamente la custodia está a cargo de personal del GOE y un patrullero siempre da vueltas porque es necesario supervisar el trabajo del personal policial", explicó en referencia a los vehículos policiales que se reportaron esta noche en los exteriores de la urbanización donde guarda el arresto domiciliario.



El 6 de julio Mera salió de la Cácel 4 de Quito luego de que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia cambiara la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario.



La medida ha sido cuestionada por la fiscal general, Diana Salazar, porque no está justificado el cambio de medidas cautelares para Mera.



El exsecretario Jurísdico del expresidente Rafael Correa es investigado por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.



El General Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Rehabilitación, dijo que alertas han habido más de 50 desde que llegó al cargo, pero no no dio más detalles.