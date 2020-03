La Policía tendrá 14 puntos de control de movilidad en Quito

LEA TAMBIÉN

Desde las 21:00 de este martes 17 de marzo del 2020, la Policía Nacional instalará 14 puntos de control en ocho distritos de la capital. Así lo confirmó a este Diario, Fausto Salinas, comandante de la Policía de Quito.

Según el oficial, en esos lugares se instalarán conos y vallas metálicas en las calles. 156 uniformados controlarán que la ciudadanía cumpla con el toque de queda y las medidas de restricción a la movilidad para frenar la propagación del coronavirus.



Adicionalmente, la Policía realizará patrullajes y usará el sistema de cámaras de vigilancia para este mismo propósito.



Desde mañana, miércoles 18 de marzo, en estos puntos también se controlará la movilidad.



Roberto Padilla, jefe de Operaciones de Quito, explica que si una persona necesita ir al trabajo, pues es parte de las áreas productivas que no se paralizan, como los bancos, alimentación, servicios médicos, emergencias o comunicación, los agentes revisarán las credenciales de los trabajadores, los salvoconductos y la numeración de la placa del vehículo.



También permitirán que las personas circulen para comprar víveres o medicina, siempre que los vehículos acaten la restricción de las placas. “Es importante la comunicación de los ciudadanos con los policías, pero la gente debe entender que lo mejor es quedarse en casa”, dijo.



Los vehículos de placas pares y cero no pueden circular lunes, miércoles, viernes y domingo. Los vehículos con placas impares no pueden movilizarse los martes, jueves y sábado.

¿Qué pasa si una persona incumple la medida?



Los policías le harán un parte policial, se le llevará a su casa y tras la emergencia sanitaria será procesada por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La pena es de uno a tres años.



¿Qué pasa si sus vecinos hacen fiestas o salen a jugar fútbol o incumplen las medidas?

Puede denunciarlos llamando a la UPC más cercana o al 911



¿Dónde encuentro el salvoconducto?



https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/Salvoconducto-aprobado-en-sesio%CC%81n-del-COE.pdf



¿Qué es lo más recomendable?



Quedarse en casa y aplicar el aislamiento social.