Policía busca a niño raptado en Honduras que reside en España y que llegó a Centroamérica de vacaciones

Las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de un niño hondureño de 12 años residente en España que fue raptado en diciembre pasado en Honduras, afirmó este martes 14 de enero del 2020 el subdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Geovanny Serrano.

"El niño está desaparecido, pero se sigue trabajando" en la búsqueda de Enoc Misael Pérez Chinchilla, indicó Serrano, quien expresó su esperanza de encontrar con vida al menor.



En la búsqueda de Enoc, cuya familia y amigos han pedido ayuda en España, participan dos equipos de la DPI y la Policía Militar de Orden Público.

Señaló que los equipos de la DPI y de la Policía Militar junto a la madre de Enoc rastrean hoy una montaña cuya ubicación no fue revelada para localizar al menor, que llegó el pasado 18 de noviembre a la ciudad de Tela, Caribe hondureño, y el 2 de diciembre desapareció.



Ese mismo día se encontraron en las inmediaciones de la casa de su abuela, donde estaba el pequeño, los cadáveres de su abuelo y de un tío y días después el de su niñera, todos ellos asesinados.



"Se sigue trabajando el caso y seguimos buscando información para dar con el paradero del niño", subrayó el subdirector de la Dirección Policial de Investigaciones, que señaló que el niño fue raptado durante el robo a la vivienda de su abuela.



Agregó que un hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial por el asesinato del abuelo, tío y niñera del menor por "robar" la vivienda.



"El niño no ha aparecido, no sabemos qué lo hizo" el hombre, quien está preso en la cárcel de "máxima seguridad" de Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara, dijo Serrano.



Enoc, hijo único, es vecino del barrio de Llefi de Badalona, donde vive junto a su madre desde los nueve años, cuando ambos llegaron a España procedentes de la ciudad de Tela, localidad a la que regresó de vacaciones el pasado 18 de noviembre.



El alto oficial destacó además la dificultad del caso ante la falta de "información fehaciente" sobre el paradero del niño.



El alcalde de Badalona, Álex Pastor, enviará una carta a la cónsul de Honduras en Barcelona, Sandra Mata, y al embajador en España, Norman García Paz, para pedir que reactiven la búsqueda de Enoc.