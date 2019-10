Policía lanzó bombas lacrimógenas en inmediaciones de universidades que acogen a indígenas; había niños

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde un edificio ubicado en las cercanías del sector donde se encuentran la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Salesiana, un video muestra cómo decenas de agentes motorizados de la Policía Nacional avanzan por la avenida 12 de Octubre. Esto ocurrió la noche del miércoles 9 de octubre de 2019.

Distintos clips que captaron usuarios de redes sociales muestran gases lacrimógenos, tanto desde el campus de la Católica como de la Salesiana. En el sitio se instalaba un campamento humanitario y centro de acopio de donaciones para las organizaciones indígenas que llegaron a Quito para las movilizaciones contra el Decreto 883, que eliminó los subsidios a los combustibles.

Lanzan bomba lacrimógena en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana (@upsalesiana) en #Quito. Esta institución está funcionando como Centro de Ayuda Humanitaria.



No se reportan heridos. #ParoNacionalEC pic.twitter.com/QFyduIqs4p — Mayli Rosas (@mairosasb) October 10, 2019



Una transmisión en vivo a través de Facebook muestra, desde una ventana de la Salesiana, el humo que recorre los patios del campus, mientras que decenas de personas evacúan el lugar. La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de Twitter. "Exigimos que se respete la seguridad e integridad de las personas que se encuentran en las zonas de apoyo humanitario, especialmente las universidades", subraya el texto.

Atención| Exigimos que se respete la seguridad e integridad de las personas que se encuentran en las zonas de apoyo humanitario, especialmente las universidades @PUCE_Ecuador y @upsalesiana. pic.twitter.com/UzQ8LJF9vk — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) October 10, 2019



Jorge Palacios se ofreció como voluntario para dar apoyo en el centro de acopio del lugar. Relata que, en el sector, la Policía lanzó tres bombas lacrimógenas, dos en la Universidad Católica y otra en la iglesia de El Girón. Hombres, mujeres y niños, tuvieron que desalojar el lugar.



Micael Martínez, también voluntario, cuenta que tuvieron que movilizarse hasta la avenida 12 de Octubre e Isabel La Católica. "Estaban dispuestos a avanzar. Venían en una caravana impresionante desde la Asamblea", asegura. En ese trayecto, dos bombas lacrimógenas ingresaron a los exteriores de la iglesia de El Girón. Martínez ingresó para arrojar una de las bombas del lugar. Salió afectado por el gas.

Están atacado los refugios de la PUCE y la Salesiana. Hablan de un país de paz @Lenin @ComunicacionEc @mariapaularomo pero son un gobierno criminal #EcuadorSOS pic.twitter.com/IAGAijcMCF — Gabriela Lizarzaburo (@grangelgab) October 10, 2019



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la intervención policial durante una rueda de prensa. "De ninguna manera esto se va a volver a repetir. Han estado, aparentemente, detrás de un grupo de manifestantes. Esto, de ninguna manera es admisible. Me disculpo. Se lo he dicho al rector de la Universidad Católica, también se lo diré personalmente al rector de la Salesiana. Esto no puede suceder. Tanto el Ágora de la Casa de la Cultura como las universidades (...) tienen que mantenerse como lugares seguros y así va a ser. Los incidentes de hoy no tienen ninguna justificación", sentenció.