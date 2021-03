Policía dispara contra manifestantes en Birmania, al menos nueve muertos

Las fuerzas de seguridad de Birmania abrieron fuego contra manifestantes que protestaban contra el gobierno militar el miércoles 3 de marzo de 2021 y mataron a nueve personas, informaron testigos y medios de comunicación, un día después de que los países vecinos pidieran moderación y se ofrecieran a ayudar a Myanmar a resolver la crisis.

Las fuerzas de seguridad recurrieron al fuego real con poca advertencia en varios pueblos y ciudades, dijeron testigos. La junta militar se mostró más decidida que nunca a sofocar las protestas contra el golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno electo de la presidenta Aung San Suu Kyi.



"Marcharon hacia nosotros y lanzaron lacrimógenas, marcharon de nuevo y usaron granadas paralizantes", contó a Reuters Si Thu Maung, líder de la protesta en la ciudad de Myingyan. "Entonces no nos rociaron con cañones de agua (...), simplemente dispararon sus armas".



Un adolescente murió en Myingyan, pero el mayor número de víctimas fue en Monywa, donde cinco personas perdieron la vida, cuatro hombres y una mujer, indicó Ko Thit Sar, editor de Monywa Gazette.



"Hemos confirmado con familiares y médicos que han muerto cinco personas", dijo a Reuters. "Al menos 30 personas están heridas, algunas aún inconscientes".



Dos personas murieron en la segunda ciudad más grande del país, Mandalay, dijeron un testigo y los informes de los medios, y una persona falleció cuando la policía abrió fuego en Rangún, afirmó un testigo allí.



Un portavoz del consejo militar gobernante no respondió a las llamadas telefónicas en busca de comentarios.



Al menos 30 personas han muerto desde el golpe.



"El país es como la Plaza de Tiananmen en la mayoría de sus principales ciudades", dijo en Twitter el arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Maung Bo, aludiendo a las protestas masivas lideradas por estudiantes en Pekín en 1989.



Las fuerzas de seguridad también detuvieron a unos 300 manifestantes cuando disolvieron las protestas en Rangún, informó la agencia de noticias Myanmar Now. Un activista dijo que varios líderes de la protesta se encontraban entre los detenidos.



El video publicado en las redes sociales mostró largas filas de hombres jóvenes, con las manos en la cabeza, subiendo a camiones del ejército mientras la policía y los soldados montaban guardia. Reuters no pudo verificar las imágenes.