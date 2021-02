Policía de Birmania continúa arrestos y crecen las protestas contra el golpe

La policía de Myanmar arrestó a otro importante asesor de la derrocada líder Aung San Suu Kyi y medios reportaron el viernes que al menos 30 personas fueron detenidas en protestas y cacerolazos contra el golpe militar en la excolonia británica.

La presión internacional sobre la junta militar también crecía, luego de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiera la liberación de Suu Kyi y de otros líderes. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se estaban considerando sanciones contra los generales que ahora tomaron el poder en Myanmar.



El más reciente detenido de alto perfil fue Win Htein, de 79 años, quien ha sido la mano derecha de Suu Kyi.



La derrocada líder ha sido puesta en prisión en reiteradas ocasiones durante las décadas de gobiernos militares en que abogó por la democracia y que derivados a una lenta transición que comenzó en el 2011.



"Hemos sido maltratados continuamente por mucho tiempo", dijo Win a Reuters por teléfono mientras era arrestado por la policía. "Nunca les he tenido miedo porque no he hecho nada malo en toda mi vida".



Reuters no pudo contactar a la policía para comentar sobre el arresto ni los cargos que se imputan.



En la segunda ciudad más grande de Myanmar, Mandalay, 30 personas fueron detenidas cuando participaban en cacerolazos que han sido parte de las protestas de las últimas tres noches luego del golpe del lunes, reportaron medios.



Once medios citaron a Maung Maung Aye, subdirector de la policía regional, cuando dijo que los detenidos estaban acusados de violar la ley al "causar ruidos en las calles". Un adolescente estaba entre los arrestados por los ruidos excesivos.



No ha habido multitudes saliendo a la calles en una nación con un violento historial de represiones a protestas, pero había señales de que los detractores al golpe tenían una postura más enérgica. Decenas de jóvenes organizaron una marcha en la ciudad suroccidental de Dawei.



Una campaña de desobediencia también se aceleró con algunos maestros que se unieron a los paros laborales que comenzaron con médicos en los hospitales del Estado. Los estudiantes de la Universidad Dagon de Rangún realizaron una marcha de protesta en el campus.



"No queremos este golpe militar que ilegalmente tomó el poder de nuestro gobierno electo", dijo el profesor Nwe Thazin Hlaing de la Facultad de Educación de la universidad en Rangún.



El jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, asumió el poder citando supuestas irregularidades en las elecciones de noviembre, cuando el partido de Suu Kyi logró una victoria aplastante. La comisión electoral ha declarado que la votación fue correcta.