Policía indaga asesinato de cuñado de alias Gerald, en Manabí; su hermana que estaba prófuga fue detenida

El ataque que sufrió Betsy P., hermana de alias Gerald, y su familia está en investigación por la Policía. Ella se encontraba en una casa de caña, junto a su esposo y tres hijos menores de edad, cuando unos hombres armados los atacaron.

El incidente se registró el pasado viernes 12 de abril de 2019 a las 21:00 aproximadamente, en el sector rural de la Tablada de Taína, en el cantón Santa Ana, Manabí.



Según información policial, el esposo de Betsy, Ángel M., intentó enfrentarse con los sospechosos para que huyera su familia. El hombre fue asesinado con 12 disparos aproximadamente, mientras que uno de sus hijos recibió 5 proyectiles. El menor de edad se encuentra estable, confirmó la Dinased.



El sitio donde ocurrió el ataque es un sector rural y de difícil acceso. Los agentes de la Dinased tuvieron que llegar con personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) en un helicóptero para hacer el levantamiento del cadáver. En el lugar, los uniformados recogieron indicios balísticos 9 milímetros.

Los agentes de la Dinased llegaron con personal del Grupo de Intervención y Rescate. En el lugar, los uniformados recogieron indicios balísticos 9 milímetros. Foto cortesía Policía Nacional

Washington P., alias Gerald, es acusado por las autoridades colombianas de traficar cerca de 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Él y su hermana Betsy enfrentan en Ecuador procesos por enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada y asesinato, según consta en la Función Judicial.



Tras el crimen, la mujer buscó ayuda y contactó al Sistema Integrado ECU 911, para que acudiera la Policía. Ella confesó ser prófuga de la Justicia y el domingo 14 de abril de 2019, fue detenida y trasladada hasta la cárcel de Guayaquil.



En noviembre de 2018, en la Corte Provincial del Guayas, se realizó la audiencia de juicio por el delito de enriquecimiento privado no justificado. Betsy fue declarada por la Fiscalía como prófuga y no recibió sentencia. En esa diligencia judicial, Julia M, esposa de alias Gerald, fue sentenciada a cinco años de cárcel y trasladada hasta Latacunga para que cumpla su condena.



Los agentes creen que el ataque se debe a las presuntas actividades ilícitas a las que se dedicaba alias Gerald, quien también era conocido como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’. Él enfrenta en Estados Unidos un proceso por narcotráfico y en diciembre de 2018 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de ese país y negoció una sentencia de 19 años de prisión a cambio de colaborar con las autoridades.