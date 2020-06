Fianza de USD 1 millón en EE.UU. para policía acusado de matar a George Floyd

LEA TAMBIÉN

Una fianza de al menos USD 1 millón fue fijada el lunes 8 de junio del 2020 en la primera comparecencia ante la justicia del policía estadounidense Derek Chauvin, acusado del asesinato de George Floyd que sacude a Estados Unidos y al mundo, constató una corresponsal de AFP .

El exagente de 44 años, detenido en una prisión de alta seguridad del estado de Minnesota, apareció después del mediodía con un traje naranja de prisionero en una pantalla en una sala de audiencias en un tribunal en Minneapolis, norte de Estados Unidos.



Chauvin, quien fue filmado el 25 de mayo presionando su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi nueve minutos hasta que éste, esposado, dejó de respirar, fue imputado la semana pasada de un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de asesinato en tercer grado y un cargo de homicidio involuntario.



En la breve audiencia realizada por videoconferencia, la jueza del condado de Hennepin Jeannice Reding fijó la fianza de Chauvin en un millón de dólares con varias condiciones, o en 1,25 millones sin ellas, si quiere ser puesto en libertad condicional antes de su juicio.

Su abogado Eric Nelson no se opuso a esta suma, que probablemente no podrá recaudar.



Cumplir con las condiciones requeriría que Chauvin entregara sus armas de fuego, no trabajara más en las fuerzas del orden o de seguridad en ningún puesto y que no tuviera contacto con la familia de Floyd.



El fiscal estatal Matthew Frank había pedido una fianza alta, considerando que Chauvin presentaba un riesgo de fuga debido a la gravedad de los cargos y la fuerte reacción pública al caso.



Las partes acordaron reunirse para una próxima audiencia el 29 de junio, que por primera vez se ocupará de los méritos del caso.



Otros tres oficiales, que presenciaron el arresto de Floyd, fueron detenidos y están siendo procesados por complicidad. Junto con Chauvin fueron despedidos del Departamento de Policía el día después de la muerte del ciudadano afroestadounidense.